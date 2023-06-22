В Китае заметили необычную деталь в поведении Зеленского после провала ВСУ

Читатели «Гуанча»: Зеленский стал более сдержанным после провала контрнаступления

22 июня 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

В поведении Зеленского читатели «Гуанча» перестали видеть активное волнение Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели китайского издания «Гуанча» отметили, что президент Украины Владимир Зеленский не может двигаться вперед из-за провала контрнаступления. К тому же они заметили в поведении Зеленского сдержанность. «В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед», — поделился мнением один из комментаторов. «У Украины никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное — никакого эффекта внезапности», — раскрыл тезис первого другой читатель. Другой пользователь отметил, что США и западные страны уже сейчас обсуждают будущее восстановление Украины. Поэтому он призвал Киев начать переговоры с Москвой, а не пытаться пойти в контрнаступление. «Этот фарс почти закончился», — проанализировал другой читатель. С ним согласился еще один пользователь. Он отметил, что Россия смогла развеять миф об исключительности западного оружия и техники, поставляемых Киеву. В начале июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в обещанное контрнаступление. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако Россия за несколько месяцев до этого модернизировала линию обороны в этом регионе, и контрнаступление не принесло ожидаемых результатов, зато ВСУ потеряли много техники и живой силы. Провал контрнаступления отмечал и президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, которые превышают ожидаемый показатель. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) президент РФ отметил, что у ВСУ нет шансов, передают « Невские новости ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели китайского издания «Гуанча» отметили, что президент Украины Владимир Зеленский не может двигаться вперед из-за провала контрнаступления. К тому же они заметили в поведении Зеленского сдержанность. «В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед», — поделился мнением один из комментаторов. «У Украины никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное — никакого эффекта внезапности», — раскрыл тезис первого другой читатель. Другой пользователь отметил, что США и западные страны уже сейчас обсуждают будущее восстановление Украины. Поэтому он призвал Киев начать переговоры с Москвой, а не пытаться пойти в контрнаступление. «Этот фарс почти закончился», — проанализировал другой читатель. С ним согласился еще один пользователь. Он отметил, что Россия смогла развеять миф об исключительности западного оружия и техники, поставляемых Киеву. В начале июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в обещанное контрнаступление. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако Россия за несколько месяцев до этого модернизировала линию обороны в этом регионе, и контрнаступление не принесло ожидаемых результатов, зато ВСУ потеряли много техники и живой силы. Провал контрнаступления отмечал и президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, которые превышают ожидаемый показатель. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) президент РФ отметил, что у ВСУ нет шансов, передают «Невские новости».