Гидрометцентр: июль в России начнется с проливных дождей. Карта

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Клипарт. Курган, непогода, плохая видимость, ливень, фары, дождь, машина
Суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР), сообщили в Гидрометцентре РФ Фото:

В конце июня и начале июля российские регионы будут под сильным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

«Неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами будут в ближайшие дни (с 30 июня — прим. URA.RU) поддерживать циклоны. <…> Под влиянием циклонов и активных атмосферных фронтов, ожидаются дожди, местами сильные», — написано в прогнозе Гидрометцентра.

Там уточнили, что самая суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР). Например, в Вологодской области ожидается сильный дождь и гроза. Самый сильный ветер в начале июля ожидается в Чукотском автономном округе — до 28 м/c.

Какая погода будет в июле
Фото:

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В конце июня и начале июля российские регионы будут под сильным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. «Неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами будут в ближайшие дни (с 30 июня — прим. URA.RU) поддерживать циклоны. <…> Под влиянием циклонов и активных атмосферных фронтов, ожидаются дожди, местами сильные», — написано в прогнозе Гидрометцентра. Там уточнили, что самая суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР). Например, в Вологодской области ожидается сильный дождь и гроза. Самый сильный ветер в начале июля ожидается в Чукотском автономном округе — до 28 м/c.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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