Суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР), сообщили в Гидрометцентре РФ
В конце июня и начале июля российские регионы будут под сильным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
«Неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами будут в ближайшие дни (с 30 июня — прим. URA.RU) поддерживать циклоны. <…> Под влиянием циклонов и активных атмосферных фронтов, ожидаются дожди, местами сильные», — написано в прогнозе Гидрометцентра.
Там уточнили, что самая суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР). Например, в Вологодской области ожидается сильный дождь и гроза. Самый сильный ветер в начале июля ожидается в Чукотском автономном округе — до 28 м/c.
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