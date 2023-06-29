Гидрометцентр: июль в России начнется с проливных дождей. Карта

29 июня 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР), сообщили в Гидрометцентре РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце июня и начале июля российские регионы будут под сильным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. «Неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами будут в ближайшие дни (с 30 июня — прим. URA.RU) поддерживать циклоны. <…> Под влиянием циклонов и активных атмосферных фронтов, ожидаются дожди, местами сильные», — написано в прогнозе Гидрометцентра. Там уточнили, что самая суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР). Например, в Вологодской области ожидается сильный дождь и гроза. Самый сильный ветер в начале июля ожидается в Чукотском автономном округе — до 28 м/c. Фото: Гидрометцентр РФ

В конце июня и начале июля российские регионы будут под сильным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. «Неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами будут в ближайшие дни (с 30 июня — прим. URA.RU) поддерживать циклоны. <…> Под влиянием циклонов и активных атмосферных фронтов, ожидаются дожди, местами сильные», — написано в прогнозе Гидрометцентра. Там уточнили, что самая суровая погода будет на европейской территории России (ЕТР). Например, в Вологодской области ожидается сильный дождь и гроза. Самый сильный ветер в начале июля ожидается в Чукотском автономном округе — до 28 м/c.