Россиян начнут штрафовать за выгул собак без намордников

Кабмин поддержал закон о введении штрафов за выгул собак без намордников

17 июля 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Собакам определенных пород будет запрещено гулять без намордников Фото: Московец Илья © URA.RU В России будут штрафовать за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Соответствующий законопроект поддержали в кабинете министров. «Федеральный закон, устанавливающий правила в масштабах всей страны, необходим. Он обеспечит нашу безопасность и безопасность наших детей», — заявил «Известиям» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. По данным издания, правительство поддержит закон при условии его доработки до внесения в Госдуму. Рассматривается необходимость привести изменения в соответствие с законом «Об ответственном обращении с животными», который запрещает выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка в любых местах, кроме огороженной территории, принадлежащей хозяину. По словам одного из авторов законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, нападения опасных пород собак фиксируются ежедневно. «Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети», — поделился с «Известиями» Леонов. Руководитель проекта «Собакин город» Артем Гебелев отметил необходимость ответственности за нанесение вреда человеку от опасных пород собак. «Административная ответственность за нарушение правил необходима — даже если оштрафуют одного человека, остальные задумаются», — подчеркнул Гебелев. Ранее URA.RU сообщало о намерении Госдумы внести к рассмотрению законопроект, запрещающий выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка. В списке потенциально опасных пород находятся 12 пород, среди них — питбульмастифы, волкособачьи гибриды, амбульдоги, а также гибриды этих пород. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России будут штрафовать за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Соответствующий законопроект поддержали в кабинете министров. «Федеральный закон, устанавливающий правила в масштабах всей страны, необходим. Он обеспечит нашу безопасность и безопасность наших детей», — заявил «Известиям» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. По данным издания, правительство поддержит закон при условии его доработки до внесения в Госдуму. Рассматривается необходимость привести изменения в соответствие с законом «Об ответственном обращении с животными», который запрещает выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка в любых местах, кроме огороженной территории, принадлежащей хозяину. По словам одного из авторов законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, нападения опасных пород собак фиксируются ежедневно. «Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети», — поделился с «Известиями» Леонов. Руководитель проекта «Собакин город» Артем Гебелев отметил необходимость ответственности за нанесение вреда человеку от опасных пород собак. «Административная ответственность за нарушение правил необходима — даже если оштрафуют одного человека, остальные задумаются», — подчеркнул Гебелев. Ранее URA.RU сообщало о намерении Госдумы внести к рассмотрению законопроект, запрещающий выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка. В списке потенциально опасных пород находятся 12 пород, среди них — питбульмастифы, волкособачьи гибриды, амбульдоги, а также гибриды этих пород.