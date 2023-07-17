ООН получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки

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ООН получила от России извещение о прекращении зерновой сделки Фото:
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ООН получила уведомление от России о приостановке зерновой сделки. Об этом рассказал источник в организации.

«ООН получила извещение российской стороны о прекращении действия зерновой сделки», — передает слова источника РИА Новости. Организация получила извещение в Стамбуле в Турции.

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ООН получила уведомление от России о приостановке зерновой сделки. Об этом рассказал источник в организации. «ООН получила извещение российской стороны о прекращении действия зерновой сделки», — передает слова источника РИА Новости. Организация получила извещение в Стамбуле в Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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