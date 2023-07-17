ООН получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки

ООН получила от России извещение о прекращении зерновой сделки
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
ООН получила уведомление от России о приостановке зерновой сделки. Об этом рассказал источник в организации.
«ООН получила извещение российской стороны о прекращении действия зерновой сделки», — передает слова источника РИА Новости. Организация получила извещение в Стамбуле в Турции.
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