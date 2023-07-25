Белоруссия собирается вступить в БРИКС

Минск обратился к БРИКС с просьбой принять страну в объединение

25 июля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко намерен присоединить Белоруссию к объединению БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко в мае 2023 года отправил обращение главам стран БРИКС с просьбой принять республику в объединение. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства иностранных дел. «В мае 2023 года в адрес глав государств — членов БРИКС направлены официальные обращения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о приеме нашей страны в объединение», — заявили в министерстве. Сообщение передает издание «БЕЛТА». В ведомстве уточнили, что это решение вполне логично в контексте подходов республики по расширению сотрудничества с дружественными государствами. В МИД заявили, что заявки на присоединение к БРИКС подали уже 25 государств. Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Сообщалось, что вступить в объединение на саммите намерены Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Алжир, Бахрейн, Египет и Судан , пишет Pravda.Ru. Сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует посещать мероприятие, где ему может грозить арест по постановлению МУС, членом которого является Южноафриканская Республика. Вместо него заседание посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. В связи с этим, правительство ЮАР хочет изменить законодательство так, чтобы самим регулировать решение МУС, и чтобы Путин смог присутствовать на встрече. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в мае 2023 года отправил обращение главам стран БРИКС с просьбой принять республику в объединение. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства иностранных дел. «В мае 2023 года в адрес глав государств — членов БРИКС направлены официальные обращения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о приеме нашей страны в объединение», — заявили в министерстве. Сообщение передает издание «БЕЛТА». В ведомстве уточнили, что это решение вполне логично в контексте подходов республики по расширению сотрудничества с дружественными государствами. В МИД заявили, что заявки на присоединение к БРИКС подали уже 25 государств. Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Сообщалось, что вступить в объединение на саммите намерены Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Алжир, Бахрейн, Египет и Судан, пишет Pravda.Ru. Сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует посещать мероприятие, где ему может грозить арест по постановлению МУС, членом которого является Южноафриканская Республика. Вместо него заседание посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. В связи с этим, правительство ЮАР хочет изменить законодательство так, чтобы самим регулировать решение МУС, и чтобы Путин смог присутствовать на встрече.