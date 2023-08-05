В Канске после взрыва газа ввели режим ЧС

В Канске (Красноярский край) ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа. Такое постановление выпустила городская администрация.
«В городе Канске Красноярского края введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте администрации. ЧС была введена после взрыва бытового газа в жилом доме. В результате происшествия пострадали 11 человек, семь были госпитализированы.
В Канске (Красноярский край) ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа. Такое постановление выпустила городская администрация. «В городе Канске Красноярского края введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте администрации. ЧС была введена после взрыва бытового газа в жилом доме. В результате происшествия пострадали 11 человек, семь были госпитализированы.