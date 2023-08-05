В Канске после взрыва газа ввели режим ЧС

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Взрыв на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, взрыв газа
После взрыва газа два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии (фото из архива) Фото:

В Канске (Красноярский край) ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа. Такое постановление выпустила городская администрация.

«В городе Канске Красноярского края введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте администрации. ЧС была введена после взрыва бытового газа в жилом доме. В результате происшествия пострадали 11 человек, семь были госпитализированы.

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В Канске (Красноярский край) ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа. Такое постановление выпустила городская администрация. «В городе Канске Красноярского края введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте администрации. ЧС была введена после взрыва бытового газа в жилом доме. В результате происшествия пострадали 11 человек, семь были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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