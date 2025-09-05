Путин назначил нового посла в Узбекистане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Ерхова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане. Ранее Ерхов занимал должность посла в Турции.
«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан», — указано в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Ерхов сменил на этом посту Олега Мальгинова, который занимал должность посла в Узбекистане с 2020 года. Назначение связано с плановой ротацией дипломатических кадров.
