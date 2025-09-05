Путин назначил нового посла в Узбекистане

Послом России в Узбекистане назначен Алексей Ерхов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Ерхов ранее был послом РФ в Турции
Алексей Ерхов ранее был послом РФ в Турции Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Ерхова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане. Ранее Ерхов занимал должность посла в Турции. 

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан», — указано в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Ерхов сменил на этом посту Олега Мальгинова, который занимал должность посла в Узбекистане с 2020 года. Назначение связано с плановой ротацией дипломатических кадров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Ерхова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане. Ранее Ерхов занимал должность посла в Турции.  «Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан», — указано в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ерхов сменил на этом посту Олега Мальгинова, который занимал должность посла в Узбекистане с 2020 года. Назначение связано с плановой ротацией дипломатических кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...