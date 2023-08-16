В Ростовской области задержали двух чиновников

Mash: в Ростовской области задержали представителей городской думы за подлог
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Наручники, арест, заключение, наручники
Чиновники были задержаны за подлог Фото:

В Миллерово Ростовской области задержали главу городской думы и депутата от партии КПРФ. Их обвиняют в служебном подлоге. Обвиняемые пытались нелегально внести изменения в устав, чтобы назначить зарплату одному из городских управленцев.

«В Миллерово задержали депутата Василия Кугута и главу гордумы Виталия Абакумова подозревают в служебном подлоге», — сообщают авторы telegram-канала Don Mash. По словам авторов канала, они пытались изменить городской устав для назначения зарплаты. При этом официальных слушаний проведено не было.

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В Миллерово Ростовской области задержали главу городской думы и депутата от партии КПРФ. Их обвиняют в служебном подлоге. Обвиняемые пытались нелегально внести изменения в устав, чтобы назначить зарплату одному из городских управленцев. «В Миллерово задержали депутата Василия Кугута и главу гордумы Виталия Абакумова подозревают в служебном подлоге», — сообщают авторы telegram-канала Don Mash. По словам авторов канала, они пытались изменить городской устав для назначения зарплаты. При этом официальных слушаний проведено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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