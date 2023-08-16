В Ростовской области задержали двух чиновников

Чиновники были задержаны за подлог
В Миллерово Ростовской области задержали главу городской думы и депутата от партии КПРФ. Их обвиняют в служебном подлоге. Обвиняемые пытались нелегально внести изменения в устав, чтобы назначить зарплату одному из городских управленцев.
«В Миллерово задержали депутата Василия Кугута и главу гордумы Виталия Абакумова подозревают в служебном подлоге», — сообщают авторы telegram-канала Don Mash. По словам авторов канала, они пытались изменить городской устав для назначения зарплаты. При этом официальных слушаний проведено не было.
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