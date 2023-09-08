Российский суд признал смайлик равным подписи на документах

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Пресс-конференция Холманских. Екатеринбург, холманских игорь, отлично, палец вверх
Анастасия Сковпень сообщила, что в 2015 году суд в Москве подобную ситуацию оценил как пропаганду нетрадиционных ценностей Фото:

Суд в Ростове-на-Дону разрешил использовать эмодзи «большой палец вверх» в переписке в качестве подтверждения. Об этом сообщила юрист Анастасия Сковпень. По ее словам, это равносильно подписи под допсоглашением.

«Суд признал эмодзи „большой палец вверх“ согласованием условия договора купли-продажи», — заявила Сковпень в своем telegram-канале. Она отметила, что в 2015 году московский суд подобную ситуацию оценил как пропаганду нетрадиционных ценностей.

По данным постановления суда от 29 июня, заказчик и предприниматель, который должен был поставить ему киоск в виде ретрофургона Volkswagen, вели переговоры о выборе цвете товара в мессенджере. На предложенный вариант заказчик отправил эмодзи «большой палец вверх». Больше к переписке они возвращались, однако договор предусматривал заключение допсоглашения для утверждения цвета. Когда поставщик в установленный срок не поставил киоск и отказался возвращать 480 тысяч рублей залога, на него подали в суд.

Поставщик заявлял, что допсоглашение не было подписано, поэтому он не сдал киоск в срок. Однако суд отметил эмодзи «большой палец вверх» достаточным для договоренности и изъял с бизнесмена залог и проценты за пользование чужими денежными средствами.

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Суд в Ростове-на-Дону разрешил использовать эмодзи «большой палец вверх» в переписке в качестве подтверждения. Об этом сообщила юрист Анастасия Сковпень. По ее словам, это равносильно подписи под допсоглашением. «Суд признал эмодзи „большой палец вверх“ согласованием условия договора купли-продажи», — заявила Сковпень в своем telegram-канале. Она отметила, что в 2015 году московский суд подобную ситуацию оценил как пропаганду нетрадиционных ценностей. По данным постановления суда от 29 июня, заказчик и предприниматель, который должен был поставить ему киоск в виде ретрофургона Volkswagen, вели переговоры о выборе цвете товара в мессенджере. На предложенный вариант заказчик отправил эмодзи «большой палец вверх». Больше к переписке они возвращались, однако договор предусматривал заключение допсоглашения для утверждения цвета. Когда поставщик в установленный срок не поставил киоск и отказался возвращать 480 тысяч рублей залога, на него подали в суд. Поставщик заявлял, что допсоглашение не было подписано, поэтому он не сдал киоск в срок. Однако суд отметил эмодзи «большой палец вверх» достаточным для договоренности и изъял с бизнесмена залог и проценты за пользование чужими денежными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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