Российский суд признал смайлик равным подписи на документах

08 сентября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Анастасия Сковпень сообщила, что в 2015 году суд в Москве подобную ситуацию оценил как пропаганду нетрадиционных ценностей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Суд в Ростове-на-Дону разрешил использовать эмодзи «большой палец вверх» в переписке в качестве подтверждения. Об этом сообщила юрист Анастасия Сковпень. По ее словам, это равносильно подписи под допсоглашением. «Суд признал эмодзи „большой палец вверх“ согласованием условия договора купли-продажи», — заявила Сковпень в своем telegram-канале. Она отметила, что в 2015 году московский суд подобную ситуацию оценил как пропаганду нетрадиционных ценностей. По данным постановления суда от 29 июня, заказчик и предприниматель, который должен был поставить ему киоск в виде ретрофургона Volkswagen, вели переговоры о выборе цвете товара в мессенджере. На предложенный вариант заказчик отправил эмодзи «большой палец вверх». Больше к переписке они возвращались, однако договор предусматривал заключение допсоглашения для утверждения цвета. Когда поставщик в установленный срок не поставил киоск и отказался возвращать 480 тысяч рублей залога, на него подали в суд. Поставщик заявлял, что допсоглашение не было подписано, поэтому он не сдал киоск в срок. Однако суд отметил эмодзи «большой палец вверх» достаточным для договоренности и изъял с бизнесмена залог и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Суд в Ростове-на-Дону разрешил использовать эмодзи «большой палец вверх» в переписке в качестве подтверждения. Об этом сообщила юрист Анастасия Сковпень. По ее словам, это равносильно подписи под допсоглашением. «Суд признал эмодзи „большой палец вверх“ согласованием условия договора купли-продажи», — заявила Сковпень в своем telegram-канале. Она отметила, что в 2015 году московский суд подобную ситуацию оценил как пропаганду нетрадиционных ценностей. По данным постановления суда от 29 июня, заказчик и предприниматель, который должен был поставить ему киоск в виде ретрофургона Volkswagen, вели переговоры о выборе цвете товара в мессенджере. На предложенный вариант заказчик отправил эмодзи «большой палец вверх». Больше к переписке они возвращались, однако договор предусматривал заключение допсоглашения для утверждения цвета. Когда поставщик в установленный срок не поставил киоск и отказался возвращать 480 тысяч рублей залога, на него подали в суд. Поставщик заявлял, что допсоглашение не было подписано, поэтому он не сдал киоск в срок. Однако суд отметил эмодзи «большой палец вверх» достаточным для договоренности и изъял с бизнесмена залог и проценты за пользование чужими денежными средствами.