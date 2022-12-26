Илон Маск отметил смайликом пост Медведева с прогнозами на 2023 год

27 декабря 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Илон Маск отметил пост Медведева причудливым смайликом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прогноз замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год достаточно эпичен. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск, комментируя пост представителя России в Twitter. «Эпичный тред», — написал Маск в соцсети, отметив аккаунт Медведева. Он также ответил на пост в Twitter Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом. Ранее Медведев выдвинул «футуристические гипотезы» на 2023 год. По его мнению, в грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также скорее всего произойдет рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.

Прогноз замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год достаточно эпичен. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск, комментируя пост представителя России в Twitter. «Эпичный тред», — написал Маск в соцсети, отметив аккаунт Медведева. Он также ответил на пост в Twitter Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом. Ранее Медведев выдвинул «футуристические гипотезы» на 2023 год. По его мнению, в грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также скорее всего произойдет рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.