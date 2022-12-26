26 декабря 2022

Илон Маск отметил смайликом пост Медведева с прогнозами на 2023 год

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Илон Маск отметил пост Медведева причудливым смайликом Фото:

Прогноз замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год достаточно эпичен. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск, комментируя пост представителя России в Twitter.

«Эпичный тред», — написал Маск в соцсети, отметив аккаунт Медведева. Он также ответил на пост в Twitter Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.

Ранее Медведев выдвинул «футуристические гипотезы» на 2023 год. По его мнению, в грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также скорее всего произойдет рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.

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Прогноз замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год достаточно эпичен. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск, комментируя пост представителя России в Twitter. «Эпичный тред», — написал Маск в соцсети, отметив аккаунт Медведева. Он также ответил на пост в Twitter Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом. Ранее Медведев выдвинул «футуристические гипотезы» на 2023 год. По его мнению, в грядущем году может произойти распад Евросоюза, гражданская война в США, а также скорее всего произойдет рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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