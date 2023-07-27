В Калужской области установили Умнохранилище

27 июля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Умнохранилище появилось на фестивале «Архстояние» Фото: Елена Литовченко На фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области представили арт-объект Умнохранилище, в котором находятся глиняные таблички с ребусами и шифрами. Об этом URA.RU рассказала заместитель генерального директора интернет-энциклопедии РУВИКИ Елена Литовченко. «Умнохранилище — это пятиметровый в высоту куб, который представляет из себя сетчатую структуру, внутри которой находятся глиняные таблички. На них зашифрованы ребусы. Это старые, забытые слова, новые слова, эмодзи. Рядом с этим арт-объектом каждый человек может сделать свою табличку и таким образом повзаимодействовать с информационным пространством. Точно также, как любой может стать автором РУВИКИ, также и любой может в этот арт-объект добавить свою мысль, свой ребус, свое послание», — сказала Елена Литовченко. Собеседница агентства добавила, что Умнохранилище останется в арт-парке до конца года. «Дальше будем решать. После фестиваля „Архстояние“ инсталляция сохранится точно. Фестиваль будет идти три дня — с 28 по 30 июля. В конце года мы примем решение. Либо оставим в „Николе-Ленивце“, потому что объект очень красивый, либо перевезем в какой-нибудь музей. В небытие он не канет», — уточнила она. Авторами объекта выступили архитекторы Михаил Скворцов, Олег Поддубный, Олег Жуков и Алексей Клинских. Глиняные таблички Умнохранилища с ребусами и шифрами Фото: Елена Литовченко Фото: Елена Литовченко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области представили арт-объект Умнохранилище, в котором находятся глиняные таблички с ребусами и шифрами. Об этом URA.RU рассказала заместитель генерального директора интернет-энциклопедии РУВИКИ Елена Литовченко. «Умнохранилище — это пятиметровый в высоту куб, который представляет из себя сетчатую структуру, внутри которой находятся глиняные таблички. На них зашифрованы ребусы. Это старые, забытые слова, новые слова, эмодзи. Рядом с этим арт-объектом каждый человек может сделать свою табличку и таким образом повзаимодействовать с информационным пространством. Точно также, как любой может стать автором РУВИКИ, также и любой может в этот арт-объект добавить свою мысль, свой ребус, свое послание», — сказала Елена Литовченко. Собеседница агентства добавила, что Умнохранилище останется в арт-парке до конца года. «Дальше будем решать. После фестиваля „Архстояние“ инсталляция сохранится точно. Фестиваль будет идти три дня — с 28 по 30 июля. В конце года мы примем решение. Либо оставим в „Николе-Ленивце“, потому что объект очень красивый, либо перевезем в какой-нибудь музей. В небытие он не канет», — уточнила она. Авторами объекта выступили архитекторы Михаил Скворцов, Олег Поддубный, Олег Жуков и Алексей Клинских.