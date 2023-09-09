Выделяемые Украине деньги попадают на счета крупных оборонных подрядчиков Пентагона. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
«Эти деньги, которые вроде бы выделяют Украине, на деле попадают в военно-промышленные компании США. Таким образом, средства оседают на счетах ВПК, которые лишь получают выгоду от продолжения конфликта», — сказал Джонсон на youtube-канале журналиста Эндрю Наполитано. Среди ВПК Джонсон назвал Lockheed Martin и General Dynamics.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Запад за восемь месяцев отправил Киеву 30 млрд долларов. Такие средства, по его мнению, позволяют властям Украины оплачивать расходы армии.
Выделяемые Украине деньги попадают на счета крупных оборонных подрядчиков Пентагона. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. «Эти деньги, которые вроде бы выделяют Украине, на деле попадают в военно-промышленные компании США. Таким образом, средства оседают на счетах ВПК, которые лишь получают выгоду от продолжения конфликта», — сказал Джонсон на youtube-канале журналиста Эндрю Наполитано. Среди ВПК Джонсон назвал Lockheed Martin и General Dynamics. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Запад за восемь месяцев отправил Киеву 30 млрд долларов. Такие средства, по его мнению, позволяют властям Украины оплачивать расходы армии.