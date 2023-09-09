09 сентября 2023

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда уходят выделяемые Украине средства США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: выделяемые Киеву деньги уходят подрядчикам США
© Служба новостей «URA.RU»
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Выделяемые Украине деньги уходят подрядчикам американских ВПК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выделяемые Украине деньги попадают на счета крупных оборонных подрядчиков Пентагона. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Эти деньги, которые вроде бы выделяют Украине, на деле попадают в военно-промышленные компании США. Таким образом, средства оседают на счетах ВПК, которые лишь получают выгоду от продолжения конфликта», — сказал Джонсон на youtube-канале журналиста Эндрю Наполитано. Среди ВПК Джонсон назвал Lockheed Martin и General Dynamics.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Запад за восемь месяцев отправил Киеву 30 млрд долларов. Такие средства, по его мнению, позволяют властям Украины оплачивать расходы армии.

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Выделяемые Украине деньги попадают на счета крупных оборонных подрядчиков Пентагона. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. «Эти деньги, которые вроде бы выделяют Украине, на деле попадают в военно-промышленные компании США. Таким образом, средства оседают на счетах ВПК, которые лишь получают выгоду от продолжения конфликта», — сказал Джонсон на youtube-канале журналиста Эндрю Наполитано. Среди ВПК Джонсон назвал Lockheed Martin и General Dynamics. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Запад за восемь месяцев отправил Киеву 30 млрд долларов. Такие средства, по его мнению, позволяют властям Украины оплачивать расходы армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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