27 сентября 2023

Politico: Госдеп и Пентагон разошлись во мнении касательно оружия для ВСУ

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Пентагон и Госдеп разошлись в подходах по отношению к финансированию поставок оружия для ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон и Госдепартамент разошлись в подходах по отношению к поставкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская пресса.

«Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы. Им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них», — пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что критики Пентагона не довольны медленной поставкой оружия для ВСУ. В Госдепе хотят ускорить вооружение украинской армии.

Ранее заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил о том, что США наладят совместное производство оружия с Украиной на ее территории. Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, пишет «Национальная служба новостей».

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Пентагон и Госдепартамент разошлись в подходах по отношению к поставкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская пресса. «Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы. Им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них», — пишет издание Politico со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что критики Пентагона не довольны медленной поставкой оружия для ВСУ. В Госдепе хотят ускорить вооружение украинской армии. Ранее заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил о том, что США наладят совместное производство оружия с Украиной на ее территории. Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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