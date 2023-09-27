Politico: Госдеп и Пентагон разошлись во мнении касательно оружия для ВСУ

Пентагон и Госдепартамент разошлись в подходах по отношению к поставкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская пресса.
«Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы. Им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них», — пишет издание
Издание отмечает, что критики Пентагона не довольны медленной поставкой оружия для ВСУ. В Госдепе хотят ускорить вооружение украинской армии.
Ранее заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил о том, что США наладят совместное производство оружия с Украиной на ее территории. Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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