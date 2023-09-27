Politico: Госдеп и Пентагон разошлись во мнении касательно оружия для ВСУ

28 сентября 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Пентагон и Госдеп разошлись в подходах по отношению к финансированию поставок оружия для ВСУ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон и Госдепартамент разошлись в подходах по отношению к поставкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская пресса. «Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы. Им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них», — пишет издание Politico со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что критики Пентагона не довольны медленной поставкой оружия для ВСУ. В Госдепе хотят ускорить вооружение украинской армии. Ранее заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил о том, что США наладят совместное производство оружия с Украиной на ее территории. Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, пишет «Национальная служба новостей».

Пентагон и Госдепартамент разошлись в подходах по отношению к поставкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская пресса. «Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы. Им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них», — пишет издание Politico со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что критики Пентагона не довольны медленной поставкой оружия для ВСУ. В Госдепе хотят ускорить вооружение украинской армии. Ранее заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил о том, что США наладят совместное производство оружия с Украиной на ее территории. Он не уточнил, какое оружие планируется производить на Украине, пишет «Национальная служба новостей».