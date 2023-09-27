Российские миротворцы завершили эвакуацию жителей Карабаха

28 сентября 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Миротворцы перевезли 258 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские миротворцы эвакуировали жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали при взрыве резервуара с бензином. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи вертолетов российских миротворцев завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших при взрыве резервуара с топливом», — сообщили в ведомстве. Всего вывезено 258 человек. Взрыв в бензохранилище произошел 25 сентября около трассы Степанакерт-Аскеран. Погибли 125 человек, ожоги получили около 200 человек, сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян.

Российские миротворцы эвакуировали жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали при взрыве резервуара с бензином. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи вертолетов российских миротворцев завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших при взрыве резервуара с топливом», — сообщили в ведомстве. Всего вывезено 258 человек. Взрыв в бензохранилище произошел 25 сентября около трассы Степанакерт-Аскеран. Погибли 125 человек, ожоги получили около 200 человек, сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян.