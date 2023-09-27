27 сентября 2023

Российские миротворцы завершили эвакуацию жителей Карабаха

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, вертолет, эвакуация, раненый, военные
Миротворцы перевезли 258 человек Фото:

Российские миротворцы эвакуировали жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали при взрыве резервуара с бензином. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи вертолетов российских миротворцев завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших при взрыве резервуара с топливом», — сообщили в ведомстве. Всего вывезено 258 человек.

Взрыв в бензохранилище произошел 25 сентября около трассы Степанакерт-Аскеран. Погибли 125 человек, ожоги получили около 200 человек, сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян.

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Российские миротворцы эвакуировали жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали при взрыве резервуара с бензином. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи вертолетов российских миротворцев завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших при взрыве резервуара с топливом», — сообщили в ведомстве. Всего вывезено 258 человек. Взрыв в бензохранилище произошел 25 сентября около трассы Степанакерт-Аскеран. Погибли 125 человек, ожоги получили около 200 человек, сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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