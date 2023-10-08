Почему спецслужбы израиля пропустили атаку ХАМАС

Аббас Джума: миф о непобедимости армии Израиля пошатнулся
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Результат атаки ХАМАСА заключается в пошатнувшемся мифе о непобедимости армии Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Главный результат атаки ХАМАСА в том, что миф о непобедимости израильской армии и вездесущести их спецслужб пошатнулся. Об этом заявил журналист-международник, политический эксперт Аббас Джума.

«Спецслужбы Израиля не только расслабились, но и со снобизмом относились к врагу. Какие-то там дикари, куда им до израильской армии с ее технологиями, вооружением и вездесущим Моссад, и так далее. Сегодня главный результат этой атаки в том, что миф о непобедимости армии Израиля, что они всегда готовы и во всеоружии, а также миф о вездесущести их спецслужб, мягко говоря, пошатнулся», — заявил Джума в интервью для издания «Аргументы недели».

Палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. В ответ на это Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большая часть движения уничтожена, что завершает первый этап войны.

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Главный результат атаки ХАМАСА в том, что миф о непобедимости израильской армии и вездесущести их спецслужб пошатнулся. Об этом заявил журналист-международник, политический эксперт Аббас Джума. «Спецслужбы Израиля не только расслабились, но и со снобизмом относились к врагу. Какие-то там дикари, куда им до израильской армии с ее технологиями, вооружением и вездесущим Моссад, и так далее. Сегодня главный результат этой атаки в том, что миф о непобедимости армии Израиля, что они всегда готовы и во всеоружии, а также миф о вездесущести их спецслужб, мягко говоря, пошатнулся», — заявил Джума в интервью для издания «Аргументы недели». Палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. В ответ на это Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большая часть движения уничтожена, что завершает первый этап войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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