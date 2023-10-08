Почему спецслужбы израиля пропустили атаку ХАМАС

Аббас Джума: миф о непобедимости армии Израиля пошатнулся

Результат атаки ХАМАСА заключается в пошатнувшемся мифе о непобедимости армии Израиля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Главный результат атаки ХАМАСА в том, что миф о непобедимости израильской армии и вездесущести их спецслужб пошатнулся. Об этом заявил журналист-международник, политический эксперт Аббас Джума.

«Спецслужбы Израиля не только расслабились, но и со снобизмом относились к врагу. Какие-то там дикари, куда им до израильской армии с ее технологиями, вооружением и вездесущим Моссад, и так далее. Сегодня главный результат этой атаки в том, что миф о непобедимости армии Израиля, что они всегда готовы и во всеоружии, а также миф о вездесущести их спецслужб, мягко говоря, пошатнулся», — заявил Джума в интервью для издания «Аргументы недели».

Палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. В ответ на это Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большая часть движения уничтожена, что завершает первый этап войны.