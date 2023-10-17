Тюменская промышленность заменит европейские технологии иранскими

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Иранские технологии очистки сточных вод будут использовать на крупнейших производствах «тюменской матрешки» Фото:

Ведущие тюменские компании по водоочистке договорились о сотрудничестве и поставке технологий в Россию с иранскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«Компании ООО „Инома“, ООО „Топол Эко“ Тура и ООО „Экотехнологии Групп“ в Тегеране посетили крупнейшие компании по водоочистке, строительству, химической промышленности. Договоренностей удалось достигнуть с Shokoohi Water Treatment Instrument Football и Masoud Kiaee University», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти компании имеют в портфеле более 200 рабочих проектов промышленной водоочистки. По словам участников поездки в Иран, в настоящий момент в России комплексы промышленной водоочистки собирают самостоятельно, однако многие компоненты и реагенты для таких систем ранее поставлялись из Европы. «Преимущественно французского или немецкого производства, частично — из США. Полноценных альтернатив в России пока не производят», — пояснил URA.RU источник в одной из тюменских компаний, занимающихся очисткой промышленных вод.

Предполагается, что в ближайшее время стороны обсудят вопросы логистики, стоимости продукции, способы оплаты. После этого, предполагают участники поездки, системы водоочистки с использованием иранских технологий будут использоваться на промышленных объектах по всей «тюменской матрешке».

Ранее URA.RU рассказало об инновационном газотурбинном двигателе, который разрабатывает завод «Тюменский моторостроитель». Компания представила свои наработки на прошедшем в Тюмени в сентябре промышленно-энергетическом форуме TNF 2023.

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Ведущие тюменские компании по водоочистке договорились о сотрудничестве и поставке технологий в Россию с иранскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Компании ООО „Инома“, ООО „Топол Эко“ Тура и ООО „Экотехнологии Групп“ в Тегеране посетили крупнейшие компании по водоочистке, строительству, химической промышленности. Договоренностей удалось достигнуть с Shokoohi Water Treatment Instrument Football и Masoud Kiaee University», — говорится в сообщении. Отмечается, что эти компании имеют в портфеле более 200 рабочих проектов промышленной водоочистки. По словам участников поездки в Иран, в настоящий момент в России комплексы промышленной водоочистки собирают самостоятельно, однако многие компоненты и реагенты для таких систем ранее поставлялись из Европы. «Преимущественно французского или немецкого производства, частично — из США. Полноценных альтернатив в России пока не производят», — пояснил URA.RU источник в одной из тюменских компаний, занимающихся очисткой промышленных вод. Предполагается, что в ближайшее время стороны обсудят вопросы логистики, стоимости продукции, способы оплаты. После этого, предполагают участники поездки, системы водоочистки с использованием иранских технологий будут использоваться на промышленных объектах по всей «тюменской матрешке». Ранее URA.RU рассказало об инновационном газотурбинном двигателе, который разрабатывает завод «Тюменский моторостроитель». Компания представила свои наработки на прошедшем в Тюмени в сентябре промышленно-энергетическом форуме TNF 2023.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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