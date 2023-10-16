Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией

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Матч завершился со счетом 2:2 Фото:

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении. Товарищеский матч прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2.

Среди российских футболистов отличился Александр Соболев, забив гол на восьмой минуте. Иван Обляков забил гол в ворота соперников на 89-й минуте.

Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе.

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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении. Товарищеский матч прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2. Среди российских футболистов отличился Александр Соболев, забив гол на восьмой минуте. Иван Обляков забил гол в ворота соперников на 89-й минуте. Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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