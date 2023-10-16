Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией

16 октября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Матч завершился со счетом 2:2 Фото: Илья Московец © URA.RU Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении. Товарищеский матч прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2. Среди российских футболистов отличился Александр Соболев, забив гол на восьмой минуте. Иван Обляков забил гол в ворота соперников на 89-й минуте. Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении. Товарищеский матч прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2. Среди российских футболистов отличился Александр Соболев, забив гол на восьмой минуте. Иван Обляков забил гол в ворота соперников на 89-й минуте. Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе.