Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией

Матч завершился со счетом 2:2
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении. Товарищеский матч прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2.
Среди российских футболистов отличился Александр Соболев, забив гол на восьмой минуте. Иван Обляков забил гол в ворота соперников на 89-й минуте.
Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе.
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