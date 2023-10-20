Минспорт: ФК «Шахтер» займет место среди команд России

20 октября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Футбольный клуб «Шахтер» будет восстановлен и воссоздан, заявил Одес Байсултанов Фото: Илья Московец © URA.RU Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка планируют включить в состав российских команд. Об этом рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. «Будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш „Шахтер“ займет полноправное место среди достойных команд России», — передает слова Байсултанова ТАСС. Он добавил, что Министерство спорта России также начнет рассматривать вопрос о восстановлении «Донбасс-Арены» с 2024 года. Из-за сложившихся условий строительство данного футбольного объекта на данный момент нецелесообразно, именно поэтому рассмотрение данного вопроса будет начато только в следующем году. По словам Байсултанова, «Шахтер» уже считается полноправной командой России и далее будет продолжать свою деятельность в новой среде. «Шахтер» из Донецка, ранее очень известный и успешный клуб, потерял связь с Донбассом. В результате вооруженного конфликта в 2014 году, украинский «Шахтер» временно базировался в других городах, а еврокубковые матчи играл в Польше. В то же время в ДНР был создан новый клуб «Шахтер», который также использует поврежденную «Донбасс-Арену» как свой домашний стадион.

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка планируют включить в состав российских команд. Об этом рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. «Будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш „Шахтер“ займет полноправное место среди достойных команд России», — передает слова Байсултанова ТАСС. Он добавил, что Министерство спорта России также начнет рассматривать вопрос о восстановлении «Донбасс-Арены» с 2024 года. Из-за сложившихся условий строительство данного футбольного объекта на данный момент нецелесообразно, именно поэтому рассмотрение данного вопроса будет начато только в следующем году. По словам Байсултанова, «Шахтер» уже считается полноправной командой России и далее будет продолжать свою деятельность в новой среде. «Шахтер» из Донецка, ранее очень известный и успешный клуб, потерял связь с Донбассом. В результате вооруженного конфликта в 2014 году, украинский «Шахтер» временно базировался в других городах, а еврокубковые матчи играл в Польше. В то же время в ДНР был создан новый клуб «Шахтер», который также использует поврежденную «Донбасс-Арену» как свой домашний стадион.