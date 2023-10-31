Карта военных действий на Украине 31 октября: главное за ночь

Минобороны РФ: разведчики ВСУ пытались проникнуть в Бахмут
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
ВС РФ атаковали опорные пункты ВСУ на кремневом участке и купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные атаковали опорные пункты Вооруженных сил Украины на кременском и купянском направлениях, а также уничтожили украинских разведчиков под Бахмутом (Артемовском). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Боевые действия продолжаются на всех фронтовых участках. URA.RU приводит карту боевых действий на 31 октября.

Главные события СВО за сутки

Российские солдаты уничтожили украинских разведчиков из 100-миллиметровых пушек боевой десантной машины в районе Бахмута (Артемовска). Их удалось обнаружить при помощи дронов, уточнили в Минобороны РФ.

На кремневом участке, который граничит с Донецкой и Луганской народными республиками, бойцы из спецназа «Ахмат» атаковали опорные пункты ВСУ при помощи беспилотников. В ходе столкновения были уничтожены вражеские операторы дронов и военная техника.

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Ивановкой на купянском направлении. Под обстрел попала 32-й механизированная бригада ВСУ

В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ. Всего за сутки ВС РФ поразили вражескую технику в 128 районах Украины.

При помощи БПЛА российские военные смогли перехватить два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, они уничтожили 39 украинских дронов на территории ЛДНР, а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Бои проходят на запорожском, купянском, донецком, кременском и других направлениях
Бои проходят на запорожском, купянском, донецком, кременском и других направлениях

На каких направлениях ВС РФ уничтожают ВСУ

За сутки российские солдаты отразили девять украинских атак на купянском направлении в районе Синьковка и Тимковка Харьковской области. В результате ВСУ потеряли около 90 человек.

На краснолиманском направлении украинские солдаты потеряли до 70 человек. ВС РФ отразили две штурмовые атаки ВСУ в Григоровке и Кирове (ДНР).

ВСУ потеряли в Марьинке, Андреевке и Клещеевке почти 300 бойцов. Российские военнослужащие при помощи артиллерии поразили вражескую технику четырех танковых бригад вместе с личным составом на донецком направлении.

В районе Приютного (Запорожская область), Новомихайловки, Никольского и Угледара (ДНР) российские бойцы успешно поразили несколько штурмовых украинских бригад. На запорожском направлении общие потери ВСУ составили до 220 человек вместе с западной техникой, в том числе и танками Leopard.

На херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих Украины и три автомобиля. Также оказались поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и пушка «Гиацинт-Б».

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Российские военные атаковали опорные пункты Вооруженных сил Украины на кременском и купянском направлениях, а также уничтожили украинских разведчиков под Бахмутом (Артемовском). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Боевые действия продолжаются на всех фронтовых участках. URA.RU приводит карту боевых действий на 31 октября. Российские солдаты уничтожили украинских разведчиков из 100-миллиметровых пушек боевой десантной машины в районе Бахмута (Артемовска). Их удалось обнаружить при помощи дронов, уточнили в Минобороны РФ. На кремневом участке, который граничит с Донецкой и Луганской народными республиками, бойцы из спецназа «Ахмат» атаковали опорные пункты ВСУ при помощи беспилотников. В ходе столкновения были уничтожены вражеские операторы дронов и военная техника. Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Ивановкой на купянском направлении. Под обстрел попала 32-й механизированная бригада ВСУ В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ. Всего за сутки ВС РФ поразили вражескую технику в 128 районах Украины. При помощи БПЛА российские военные смогли перехватить два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, они уничтожили 39 украинских дронов на территории ЛДНР, а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На каких направлениях ВС РФ уничтожают ВСУ За сутки российские солдаты отразили девять украинских атак на купянском направлении в районе Синьковка и Тимковка Харьковской области. В результате ВСУ потеряли около 90 человек. На краснолиманском направлении украинские солдаты потеряли до 70 человек. ВС РФ отразили две штурмовые атаки ВСУ в Григоровке и Кирове (ДНР). ВСУ потеряли в Марьинке, Андреевке и Клещеевке почти 300 бойцов. Российские военнослужащие при помощи артиллерии поразили вражескую технику четырех танковых бригад вместе с личным составом на донецком направлении. В районе Приютного (Запорожская область), Новомихайловки, Никольского и Угледара (ДНР) российские бойцы успешно поразили несколько штурмовых украинских бригад. На запорожском направлении общие потери ВСУ составили до 220 человек вместе с западной техникой, в том числе и танками Leopard. На херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих Украины и три автомобиля. Также оказались поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и пушка «Гиацинт-Б».
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