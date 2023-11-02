В Госуслуги предложили добавить новый сервис

В Госуслуги предложили включить сервис по борьбе со спам-звонками

03 ноября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

В России предложили расширить функционал Госуслуг, чтобы бороться со спам-звонками Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Совете Федерации предложили создать на портале «Госуслуги» сервис, чтобы граждане могли бороться со спам-звонками. Соответствующее письмо направил в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин. «Предполагается, что Роскомнадзор через „Госуслуги“ будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам для последующей передачи данных в Федеральную антимонопольную службу. А в ФАС России будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения законодательства», — цитируют «Известия» письмо Шейкина. По данным Шейкина, спам-звонки все больше беспокоят жителей России. «Известия» отмечают, ссылаясь на данные операторов сотовой связи, что с телефонными мошенниками и спамерами периодически сталкиваются более 94% клиентов сотовых операторов. Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что жителей России чаще всего беспокоят рекламой финансовых организаций с предложением получить займ или кредит. На втором месте рейтинга оказались телефонные мошенники. На третьей строчке — представители и продавцы различных медикаментов. Одним из наиболее популярных способов борьбы со спам-звонками респонденты назвали блокировку или занесение номеров в черный список, передает Царьград. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Совете Федерации предложили создать на портале «Госуслуги» сервис, чтобы граждане могли бороться со спам-звонками. Соответствующее письмо направил в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин. «Предполагается, что Роскомнадзор через „Госуслуги“ будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам для последующей передачи данных в Федеральную антимонопольную службу. А в ФАС России будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения законодательства», — цитируют «Известия» письмо Шейкина. По данным Шейкина, спам-звонки все больше беспокоят жителей России. «Известия» отмечают, ссылаясь на данные операторов сотовой связи, что с телефонными мошенниками и спамерами периодически сталкиваются более 94% клиентов сотовых операторов. Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что жителей России чаще всего беспокоят рекламой финансовых организаций с предложением получить займ или кредит. На втором месте рейтинга оказались телефонные мошенники. На третьей строчке — представители и продавцы различных медикаментов. Одним из наиболее популярных способов борьбы со спам-звонками респонденты назвали блокировку или занесение номеров в черный список, передает Царьград.