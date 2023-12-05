05 декабря 2023

В Минэкономики Германии подтвердили разговор главы с пранкерами

© Служба новостей «URA.RU»
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После телефонного пранка в ведомстве усилят стандарты безопасности Фото:

В Министерстве экономики Германии подтвердили, что глава ведомства Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор (главы Минэкономики Германии с пранкерами — прим. URA.RU) состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза», — говорится в сообщении газеты. Ведомство проанализирует запись, чтобы усилить стандарты безопасности.

В Минэкономики ФРГ отметили, что конфиденциальная информация во время разговора не разглашалась. В ведомстве также уточнили, что запись разговора является компиляцией.

Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров 5 декабря. Во время телефонного разговора он заявил, что планирует возобновить зерновую сделку. Хабек также заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине продлится минимум еще один год.

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В Министерстве экономики Германии подтвердили, что глава ведомства Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом сообщает немецкая газета Bild. «В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор (главы Минэкономики Германии с пранкерами — прим. URA.RU) состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза», — говорится в сообщении газеты. Ведомство проанализирует запись, чтобы усилить стандарты безопасности. В Минэкономики ФРГ отметили, что конфиденциальная информация во время разговора не разглашалась. В ведомстве также уточнили, что запись разговора является компиляцией. Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров 5 декабря. Во время телефонного разговора он заявил, что планирует возобновить зерновую сделку. Хабек также заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине продлится минимум еще один год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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