В Минэкономики Германии подтвердили разговор главы с пранкерами

06 декабря 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

После телефонного пранка в ведомстве усилят стандарты безопасности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Министерстве экономики Германии подтвердили, что глава ведомства Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом сообщает немецкая газета Bild. «В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор (главы Минэкономики Германии с пранкерами — прим. URA.RU) состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза», — говорится в сообщении газеты. Ведомство проанализирует запись, чтобы усилить стандарты безопасности. В Минэкономики ФРГ отметили, что конфиденциальная информация во время разговора не разглашалась. В ведомстве также уточнили, что запись разговора является компиляцией. Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров 5 декабря. Во время телефонного разговора он заявил, что планирует возобновить зерновую сделку. Хабек также заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине продлится минимум еще один год.

В Министерстве экономики Германии подтвердили, что глава ведомства Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом сообщает немецкая газета Bild. «В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор (главы Минэкономики Германии с пранкерами — прим. URA.RU) состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза», — говорится в сообщении газеты. Ведомство проанализирует запись, чтобы усилить стандарты безопасности. В Минэкономики ФРГ отметили, что конфиденциальная информация во время разговора не разглашалась. В ведомстве также уточнили, что запись разговора является компиляцией. Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров 5 декабря. Во время телефонного разговора он заявил, что планирует возобновить зерновую сделку. Хабек также заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине продлится минимум еще один год.