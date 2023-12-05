В Минэкономики Германии подтвердили разговор главы с пранкерами

В Министерстве экономики Германии подтвердили, что глава ведомства Роберт Хабек действительно общался по телефону с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«В федеральном министерстве экономики подтвердили, что такой разговор (главы Минэкономики Германии с пранкерами — прим. URA.RU) состоялся. В телефонном разговоре звонивший представился представителем Африканского союза», — говорится в сообщении газеты. Ведомство проанализирует запись, чтобы усилить стандарты безопасности.
В Минэкономики ФРГ отметили, что конфиденциальная информация во время разговора не разглашалась. В ведомстве также уточнили, что запись разговора является компиляцией.
Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров 5 декабря. Во время телефонного разговора он заявил, что планирует возобновить зерновую сделку. Хабек также заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине продлится минимум еще один год.
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