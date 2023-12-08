TM: Вашингтон и Киев обсуждали конфликт Зеленского с Залужным

09 декабря 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Американские политики считают, что разногласия Зеленского и Залужного не критичны Фото: Официальный сайт президента Украины Вашингтон и Киев обменялись мнениями вокруг разногласий президента Украины Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил портал Messenger со ссылкой на источники. «В ходе встреч были подняты вопросы о портящихся отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, в том числе, Залужным. Обсуждалось, как эти трения могут сказываться на ходе конфликта с Россией», — указано в сообщении портала. По данным портала, представители США считают, что в условиях конфликта напряженность в отношениях между политиками на Украине не является чем-то необычным. В настоящее время противоречия между Зеленским и Залужным еще не дошли до критической точки. По данным журнала The Economist, более 70% украинцев поддерживает главкома ВСУ, а Зеленский стал в их глазах коррумпированным диктатором. Западные эксперты считают, что противоречия между главкомом ВСУ и президентом могут носить для Украины катастрофические последствия, передает RT.

Вашингтон и Киев обменялись мнениями вокруг разногласий президента Украины Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил портал Messenger со ссылкой на источники. «В ходе встреч были подняты вопросы о портящихся отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, в том числе, Залужным. Обсуждалось, как эти трения могут сказываться на ходе конфликта с Россией», — указано в сообщении портала. По данным портала, представители США считают, что в условиях конфликта напряженность в отношениях между политиками на Украине не является чем-то необычным. В настоящее время противоречия между Зеленским и Залужным еще не дошли до критической точки. По данным журнала The Economist, более 70% украинцев поддерживает главкома ВСУ, а Зеленский стал в их глазах коррумпированным диктатором. Западные эксперты считают, что противоречия между главкомом ВСУ и президентом могут носить для Украины катастрофические последствия, передает RT.