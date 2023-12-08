08 декабря 2023

TM: Вашингтон и Киев обсуждали конфликт Зеленского с Залужным

© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий, stock
Американские политики считают, что разногласия Зеленского и Залужного не критичны Фото:

Вашингтон и Киев обменялись мнениями вокруг разногласий президента Украины Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил портал Messenger со ссылкой на источники.

«В ходе встреч были подняты вопросы о портящихся отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, в том числе, Залужным. Обсуждалось, как эти трения могут сказываться на ходе конфликта с Россией», — указано в сообщении портала.

По данным портала, представители США считают, что в условиях конфликта напряженность в отношениях между политиками на Украине не является чем-то необычным. В настоящее время противоречия между Зеленским и Залужным еще не дошли до критической точки.

По данным журнала The Economist, более 70% украинцев поддерживает главкома ВСУ, а Зеленский стал в их глазах коррумпированным диктатором. Западные эксперты считают, что противоречия между главкомом ВСУ и президентом могут носить для Украины катастрофические последствия, передает RT.

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Вашингтон и Киев обменялись мнениями вокруг разногласий президента Украины Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил портал Messenger со ссылкой на источники. «В ходе встреч были подняты вопросы о портящихся отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, в том числе, Залужным. Обсуждалось, как эти трения могут сказываться на ходе конфликта с Россией», — указано в сообщении портала. По данным портала, представители США считают, что в условиях конфликта напряженность в отношениях между политиками на Украине не является чем-то необычным. В настоящее время противоречия между Зеленским и Залужным еще не дошли до критической точки. По данным журнала The Economist, более 70% украинцев поддерживает главкома ВСУ, а Зеленский стал в их глазах коррумпированным диктатором. Западные эксперты считают, что противоречия между главкомом ВСУ и президентом могут носить для Украины катастрофические последствия, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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