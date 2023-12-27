Челябинские аудиторы примут участие в проверках в ДНР

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Подписание документа о создании Университетской лиги ОДКБ в Доме Севастьянова. Екатеринбург, подписание
Соглашение позволит не только обмениваться опытом, но и проводить совместные мероприятия Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области и Счетная палата Донецкой народной республики заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе КСП.

«Подписание соглашения состоялось после проведения совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. Подписи под документами поставили председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин и председатель Счетной палаты ДНР Елена Дейнега», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Соглашением предусмотрено оказание информационной и методологической помощи. Также аудиторы из Челябинской области будут принимать непосредственное участие в контрольных и экспертных мероприятиях, проводимых на территории ДНР.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области и Счетная палата Донецкой народной республики заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе КСП. «Подписание соглашения состоялось после проведения совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. Подписи под документами поставили председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин и председатель Счетной палаты ДНР Елена Дейнега», — уточнили в пресс-службе ведомства. Соглашением предусмотрено оказание информационной и методологической помощи. Также аудиторы из Челябинской области будут принимать непосредственное участие в контрольных и экспертных мероприятиях, проводимых на территории ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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