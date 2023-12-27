Челябинские аудиторы примут участие в проверках в ДНР

27 декабря 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Соглашение позволит не только обмениваться опытом, но и проводить совместные мероприятия Фото: Александр Мамаев © URA.RU Контрольно-счетная палата Челябинской области и Счетная палата Донецкой народной республики заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе КСП. «Подписание соглашения состоялось после проведения совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. Подписи под документами поставили председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин и председатель Счетной палаты ДНР Елена Дейнега», — уточнили в пресс-службе ведомства. Соглашением предусмотрено оказание информационной и методологической помощи. Также аудиторы из Челябинской области будут принимать непосредственное участие в контрольных и экспертных мероприятиях, проводимых на территории ДНР.

Контрольно-счетная палата Челябинской области и Счетная палата Донецкой народной республики заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе КСП. «Подписание соглашения состоялось после проведения совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. Подписи под документами поставили председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин и председатель Счетной палаты ДНР Елена Дейнега», — уточнили в пресс-службе ведомства. Соглашением предусмотрено оказание информационной и методологической помощи. Также аудиторы из Челябинской области будут принимать непосредственное участие в контрольных и экспертных мероприятиях, проводимых на территории ДНР.