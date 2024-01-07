На Украине заявили о 500 тысячах убитых и раненых военных ВСУ

Из украинской армии во время конфликта с Россией погибло и было ранено 500 тысяч человек. Украинское командование официально не подтвердило эти цифры. Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.
«500 тысяч … Если поделить на месяцы, то по 30 тысяч в месяц, что на фронте выбивается убитыми или тяжелоранеными», — передает Страна.ua слова Луценко. При этом украинское командование официально не подтвердило названные Луценко потери.
Бывший генпрокурор добавил, что власти должны обнародовать реальные цифры по потерям в армии Украины. Это покажет людям серьезность ситуации, а также будет мотивировать их на службу в ВСУ.
Ранее сообщалось, что подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военные Киева потеряли порядка 500 тысяч солдат. По его словам, потери или близки к этой цифре, или превышают ее, передает RT.
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