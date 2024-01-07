Политолог допустил госперевороты в странах Африки и в Азии в 2024 году

Доцент МГИМО Топорнин предрек перевороты в странах Африки и в Азии в 2024 году

08 января 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Госперевороты возможны в странах со слабой государственной властью, заявил Николай Топорнин Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Государственные перевороты, могут состояться в некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году. Такое мнение выразил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. «В некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году могут произойти государственные перевороты», — передает слова Топорнина «Лента.ру». Он отметил, что подобные сценарии уже были замечены в этих регионах, где отсутствует устойчивая государственная власть. Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан и Сомали в Африке, а также Бангладеш и Мьянма в Азии, рассматриваются как страны, в которых сложились потенциальные возможности для насильственной смены власти. Политолог указал, что режимы в странах Африки и Юго-Восточной Азии держатся на военной силе и могут быть свергнуты другими военизированными группами. Он также отметил, что глобальная ситуация в мире в 2024 году вряд ли претерпит значительные изменения, и насильственная смена власти маловероятна в Европе и Латинской Америке. Однако в странах с военными диктатурами такой сценарий возможен, заключил Топорнин. В 2023 году произошли государственные перевороты в нескольких африканских странах. В июле мятежники захватили власть в Нигере, в августе военные осуществили переворот в Габоне, а в сентябре аналогичный сценарий развернулся в Конго. Также была попытка сменить режим в Буркина-Фасо, однако правительство предотвратило ее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственные перевороты, могут состояться в некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году. Такое мнение выразил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. «В некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году могут произойти государственные перевороты», — передает слова Топорнина «Лента.ру». Он отметил, что подобные сценарии уже были замечены в этих регионах, где отсутствует устойчивая государственная власть. Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан и Сомали в Африке, а также Бангладеш и Мьянма в Азии, рассматриваются как страны, в которых сложились потенциальные возможности для насильственной смены власти. Политолог указал, что режимы в странах Африки и Юго-Восточной Азии держатся на военной силе и могут быть свергнуты другими военизированными группами. Он также отметил, что глобальная ситуация в мире в 2024 году вряд ли претерпит значительные изменения, и насильственная смена власти маловероятна в Европе и Латинской Америке. Однако в странах с военными диктатурами такой сценарий возможен, заключил Топорнин. В 2023 году произошли государственные перевороты в нескольких африканских странах. В июле мятежники захватили власть в Нигере, в августе военные осуществили переворот в Габоне, а в сентябре аналогичный сценарий развернулся в Конго. Также была попытка сменить режим в Буркина-Фасо, однако правительство предотвратило ее.