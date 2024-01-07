07 января 2024

Политолог допустил госперевороты в странах Африки и в Азии в 2024 году

Доцент МГИМО Топорнин предрек перевороты в странах Африки и в Азии в 2024 году
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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, майдан, боец, беспорядки, война, огонь, факел
Госперевороты возможны в странах со слабой государственной властью, заявил Николай Топорнин Фото:

Государственные перевороты, могут состояться в некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году. Такое мнение выразил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«В некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году могут произойти государственные перевороты», — передает слова Топорнина «Лента.ру». Он отметил, что подобные сценарии уже были замечены в этих регионах, где отсутствует устойчивая государственная власть. Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан и Сомали в Африке, а также Бангладеш и Мьянма в Азии, рассматриваются как страны, в которых сложились потенциальные возможности для насильственной смены власти.

Политолог указал, что режимы в странах Африки и Юго-Восточной Азии держатся на военной силе и могут быть свергнуты другими военизированными группами. Он также отметил, что глобальная ситуация в мире в 2024 году вряд ли претерпит значительные изменения, и насильственная смена власти маловероятна в Европе и Латинской Америке. Однако в странах с военными диктатурами такой сценарий возможен, заключил Топорнин.

В 2023 году произошли государственные перевороты в нескольких африканских странах. В июле мятежники захватили власть в Нигере, в августе военные осуществили переворот в Габоне, а в сентябре аналогичный сценарий развернулся в Конго. Также была попытка сменить режим в Буркина-Фасо, однако правительство предотвратило ее.

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Государственные перевороты, могут состояться в некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году. Такое мнение выразил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. «В некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году могут произойти государственные перевороты», — передает слова Топорнина «Лента.ру». Он отметил, что подобные сценарии уже были замечены в этих регионах, где отсутствует устойчивая государственная власть. Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан и Сомали в Африке, а также Бангладеш и Мьянма в Азии, рассматриваются как страны, в которых сложились потенциальные возможности для насильственной смены власти. Политолог указал, что режимы в странах Африки и Юго-Восточной Азии держатся на военной силе и могут быть свергнуты другими военизированными группами. Он также отметил, что глобальная ситуация в мире в 2024 году вряд ли претерпит значительные изменения, и насильственная смена власти маловероятна в Европе и Латинской Америке. Однако в странах с военными диктатурами такой сценарий возможен, заключил Топорнин. В 2023 году произошли государственные перевороты в нескольких африканских странах. В июле мятежники захватили власть в Нигере, в августе военные осуществили переворот в Габоне, а в сентябре аналогичный сценарий развернулся в Конго. Также была попытка сменить режим в Буркина-Фасо, однако правительство предотвратило ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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