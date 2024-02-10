Стало известно, кто погиб в Элисте после взрыва гранаты

Мужчина, который устроил взрыв в Элисте в центре медиации, погиб. Еще двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщил Следственный комитет Калмыкии.
«…Мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Он повздорил с работником центра и решил устроить взрыв, в результате чего и погиб, говорится в тексте.
Отмечается, что работник центра и его родственник госпитализированы с тяжелыми ранениями. На месте работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел 10 февраля городе Элиста Республика Калмыкия. Там неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. Сообщалось, что на место инцидента выехал мэр Элисты Шафран Тепшинов.
Мужчина, который устроил взрыв в Элисте в центре медиации, погиб. Еще двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщил Следственный комитет Калмыкии. «…Мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Он повздорил с работником центра и решил устроить взрыв, в результате чего и погиб, говорится в тексте. Отмечается, что работник центра и его родственник госпитализированы с тяжелыми ранениями. На месте работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 10 февраля городе Элиста Республика Калмыкия. Там неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. Сообщалось, что на место инцидента выехал мэр Элисты Шафран Тепшинов.