Происшествия Криминал Стало известно, кто погиб в Элисте после взрыва гранаты В Элисте погиб мужчина, который устроил взрыв 11 февраля 2024 в 01:39 Размер текста - 17 + Мужчина, устроивший взрыв, состоял на учете в психо-неврологическом диспансере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина, который устроил взрыв в Элисте в центре медиации, погиб. Еще двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщил Следственный комитет Калмыкии. «…Мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Он повздорил с работником центра и решил устроить взрыв, в результате чего и погиб, говорится в тексте. Отмечается, что работник центра и его родственник госпитализированы с тяжелыми ранениями. На месте работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 10 февраля городе Элиста Республика Калмыкия. Там неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. Сообщалось, что на место инцидента выехал мэр Элисты Шафран Тепшинов. Мужчина, который устроил взрыв в Элисте в центре медиации, погиб. Еще двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщил Следственный комитет Калмыкии. «…Мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Он повздорил с работником центра и решил устроить взрыв, в результате чего и погиб, говорится в тексте. Отмечается, что работник центра и его родственник госпитализированы с тяжелыми ранениями. На месте работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 10 февраля городе Элиста Республика Калмыкия. Там неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. Сообщалось, что на место инцидента выехал мэр Элисты Шафран Тепшинов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям