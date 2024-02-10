10 февраля 2024

Стало известно, кто погиб в Элисте после взрыва гранаты

В Элисте погиб мужчина, который устроил взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина, устроивший взрыв, состоял на учете в психо-неврологическом диспансере Фото:

Мужчина, который устроил взрыв в Элисте в центре медиации, погиб. Еще двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщил Следственный комитет Калмыкии.

«…Мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Он повздорил с работником центра и решил устроить взрыв, в результате чего и погиб, говорится в тексте.

Отмечается, что работник центра и его родственник госпитализированы с тяжелыми ранениями. На месте работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 10 февраля городе Элиста Республика Калмыкия. Там неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. Сообщалось, что на место инцидента выехал мэр Элисты Шафран Тепшинов.

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Мужчина, который устроил взрыв в Элисте в центре медиации, погиб. Еще двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщил Следственный комитет Калмыкии. «…Мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Он повздорил с работником центра и решил устроить взрыв, в результате чего и погиб, говорится в тексте. Отмечается, что работник центра и его родственник госпитализированы с тяжелыми ранениями. На месте работают следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 10 февраля городе Элиста Республика Калмыкия. Там неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже дома на улице Клыкова 77/В. Сообщалось, что на место инцидента выехал мэр Элисты Шафран Тепшинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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