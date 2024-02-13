Симоньян обнародовала секреты Сырского насчет украинской армии

Симоньян: Сырский скрывает потери ВСУ
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян заявила о секретных данных ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новый украинский главком Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом. Симоньян предрекла Сырскому смертную казнь. На Западе Сырскому также предсказали мрачные перспективы. А газета The Times сообщала, что Сырский будет жертвовать большим количеством жизней украинских солдат. Немецкий журнал Spiegel писал об агрессивной тактике нового главкома ВСУ, которая может стать причиной того, что у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно.

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Новый украинский главком Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом. Симоньян предрекла Сырскому смертную казнь. На Западе Сырскому также предсказали мрачные перспективы. А газета The Times сообщала, что Сырский будет жертвовать большим количеством жизней украинских солдат. Немецкий журнал Spiegel писал об агрессивной тактике нового главкома ВСУ, которая может стать причиной того, что у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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