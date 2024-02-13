Симоньян обнародовала секреты Сырского насчет украинской армии

Симоньян: Сырский скрывает потери ВСУ

13 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Симоньян заявила о секретных данных ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый украинский главком Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом. Симоньян предрекла Сырскому смертную казнь. На Западе Сырскому также предсказали мрачные перспективы. А газета The Times сообщала, что Сырский будет жертвовать большим количеством жизней украинских солдат. Немецкий журнал Spiegel писал об агрессивной тактике нового главкома ВСУ, которая может стать причиной того, что у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно.

Новый украинский главком Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом. Симоньян предрекла Сырскому смертную казнь. На Западе Сырскому также предсказали мрачные перспективы. А газета The Times сообщала, что Сырский будет жертвовать большим количеством жизней украинских солдат. Немецкий журнал Spiegel писал об агрессивной тактике нового главкома ВСУ, которая может стать причиной того, что у украинцев не будет желания отправляться в зону боевых действий добровольно.