Володин: россиянам запретят размещать рекламу на сайтах иноагентов

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
По словам Володина, никто не будет размещать рекламу на сайтах людей, которые оскорбляют Россию и ВС РФ Фото:

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает гражданам России и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что законопроект будет рассмотрен как приоритетный.

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что те, кто оскорбляют армию и страну, должны понимать, что люди не будут размещать рекламу на их ресурсах.

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В Госдуму внесен законопроект, который запрещает гражданам России и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что законопроект будет рассмотрен как приоритетный. «Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что те, кто оскорбляют армию и страну, должны понимать, что люди не будут размещать рекламу на их ресурсах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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