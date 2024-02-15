Володин: россиянам запретят размещать рекламу на сайтах иноагентов

По словам Володина, никто не будет размещать рекламу на сайтах людей, которые оскорбляют Россию и ВС РФ
В Госдуму внесен законопроект, который запрещает гражданам России и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что законопроект будет рассмотрен как приоритетный.
«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — передает сайт
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