Володин: россиянам запретят размещать рекламу на сайтах иноагентов

15 февраля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

По словам Володина, никто не будет размещать рекламу на сайтах людей, которые оскорбляют Россию и ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму внесен законопроект, который запрещает гражданам России и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что законопроект будет рассмотрен как приоритетный. «Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что те, кто оскорбляют армию и страну, должны понимать, что люди не будут размещать рекламу на их ресурсах.

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает гражданам России и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что законопроект будет рассмотрен как приоритетный. «Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке», — передает сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что те, кто оскорбляют армию и страну, должны понимать, что люди не будут размещать рекламу на их ресурсах.