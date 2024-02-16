Общество Прокуратура предостерегла россиян от участия в массовой акции в Москве 16 февраля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 + Россиянам не стоит участвовать в несанкционированных акциях, напомнили в прокураторе Москвы Фото: Софья Сандурская © URA.RU В социальных сетях распространяются призывы выйти на несанкционированные акции протеста в Москве. Прокуратора города сообщает, что россиянам не стоит нарушать закон ради участия в несанкционированном митинге. «Прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона… Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие не согласовано», — сказано в заявлении прокуратуры, которое опубликовано на сайте . Там напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Под закон также попадают и призывы. Против участников таких собраний работает вторая часть 20 статьи КоАП России. В социальных сетях распространяются призывы выйти на несанкционированные акции протеста в Москве. Прокуратора города сообщает, что россиянам не стоит нарушать закон ради участия в несанкционированном митинге. «Прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона… Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие не согласовано», — сказано в заявлении прокуратуры, которое опубликовано на сайте. Там напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Под закон также попадают и призывы. Против участников таких собраний работает вторая часть 20 статьи КоАП России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям