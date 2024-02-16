Прокуратура предостерегла россиян от участия в массовой акции в Москве

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, генеральная прокуратура рф, здание, генеральная прокуратура российской федерации
Россиянам не стоит участвовать в несанкционированных акциях, напомнили в прокураторе Москвы Фото:

В социальных сетях распространяются призывы выйти на несанкционированные акции протеста в Москве. Прокуратора города сообщает, что россиянам не стоит нарушать закон ради участия в несанкционированном митинге.

«Прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона… Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие не согласовано», — сказано в заявлении прокуратуры, которое опубликовано на сайте.

Там напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Под закон также попадают и призывы. Против участников таких собраний работает вторая часть 20 статьи КоАП России.

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В социальных сетях распространяются призывы выйти на несанкционированные акции протеста в Москве. Прокуратора города сообщает, что россиянам не стоит нарушать закон ради участия в несанкционированном митинге. «Прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона… Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие не согласовано», — сказано в заявлении прокуратуры, которое опубликовано на сайте. Там напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Под закон также попадают и призывы. Против участников таких собраний работает вторая часть 20 статьи КоАП России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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