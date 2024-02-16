Прокуратура предостерегла россиян от участия в массовой акции в Москве

В социальных сетях распространяются призывы выйти на несанкционированные акции протеста в Москве. Прокуратора города сообщает, что россиянам не стоит нарушать закон ради участия в несанкционированном митинге.
«Прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона… Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие не согласовано», — сказано в заявлении прокуратуры, которое опубликовано на
Там напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Под закон также попадают и призывы. Против участников таких собраний работает вторая часть 20 статьи КоАП России.
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