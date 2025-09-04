«Желающие» нашлись: Макрон согласовал с Трампом поддержку Украины

США в ближайшие дни согласуют участие в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «Коалиции желающих» в Париже.
«Мы провели телефонный разговор с президентом Трампом, на котором смогли все это согласовать», — заявил Макрон. Он также отметил, что в ближайшие дни будет окончательно согласована поддержка США в отношении гарантий безопасности Украине.
Встреча «Коалиции желающих» прошла в Париже в смешанном формате. Переговоры возглавили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон. В обсуждении приняли участие представители стран Запада, поддерживающих Украину. Главной темой стали вопросы долгосрочных гарантий безопасности для Украины и согласование позиций по вовлечению США в этот процесс.
