Прощание с Джорджо Армани пройдет в Милане: названа дата и место

В Милане в субботу, 6 сентября, начнется церемония прощания с легендарным модельером Джорджо Армани, который скончался в возрасте 91 года. Об этом пишет агентство Ansa. Отмечается, что церемония будет проходить в течение двух дней, включая 7 сентября.
Панихида продлится до вечера воскресенья, похороны пройдут в частном порядке. Принять участие в прощании можно будет в Armani Teatro на улице Виа Бергоньоне — здании, где обычно проходят показы коллекций бренда. О смерти Армани сообщили в соцсетях компании, которую он основал. «Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям», — отметила пресс-служба в соцсетях. В последние минуты рядом с модельером были его близкие.
Известный модельер Джорджо Армани скончался 4 сентября на 92-м году жизни. Последние месяцы он проводил на домашнем лечении после госпитализации, подробности которой не разглашались широкой публике вплоть до его кончины. Армани считался одним из немногих выдающихся представителей мировой моды. Ему удалось сохранить самостоятельность собственного модного дома, не передав контроль крупным корпорациям, а также поддерживать неизменно высокий стандарт качества, характерный для всей продукции бренда.
