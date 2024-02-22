Байден пришел в шок от заявления Трампа о Навальном*

Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным*
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден (на фото) считает странными сравнения Дональда Трампа с Алексеем Навальным Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Президент США Джо Байден отреагировал на заявления американского экс-главы Дональда Трампа, сравнившего самого себя с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Лидер Штатов подчеркнул, что не согласен с этими словами, отметив, что у Трампа не осталось моральных ориентиров.

«Некоторые вещи, которые говорит этот парень [Дональд Трамп], я не понимаю, откуда берутся. Например, он сравнивал себя с Алексеем Навальным и говорил, что его преследовали. <…> Кажется, у него осталось очень мало моральных ориентиров», — подчеркнул Джо Байден. Его слова передает ABC News.

На днях Дональд Трамп заявил, что смерть Алексея Навального подчеркивает развал США. Тогда он отметил, что штаты находятся в упадке. Его слова связаны с тем, что ранее экс-президент был оштрафован американским судом за ложь в финансовых документах. Тогда Трамп заявил, что это символизирует «форму фашизма и коммунизма».

Дональд Трамп через несколько дней после смерти Алексея Навального заявил, что это событие заставило его осознать упадок США. Он привел в пример фальсификацию выборов в США, несправедливые судебные приговоры и не только. О смерти Навального стало известно 16 февраля. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден отреагировал на заявления американского экс-главы Дональда Трампа, сравнившего самого себя с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Лидер Штатов подчеркнул, что не согласен с этими словами, отметив, что у Трампа не осталось моральных ориентиров. «Некоторые вещи, которые говорит этот парень [Дональд Трамп], я не понимаю, откуда берутся. Например, он сравнивал себя с Алексеем Навальным и говорил, что его преследовали. <…> Кажется, у него осталось очень мало моральных ориентиров», — подчеркнул Джо Байден. Его слова передает ABC News. На днях Дональд Трамп заявил, что смерть Алексея Навального подчеркивает развал США. Тогда он отметил, что штаты находятся в упадке. Его слова связаны с тем, что ранее экс-президент был оштрафован американским судом за ложь в финансовых документах. Тогда Трамп заявил, что это символизирует «форму фашизма и коммунизма». Дональд Трамп через несколько дней после смерти Алексея Навального заявил, что это событие заставило его осознать упадок США. Он привел в пример фальсификацию выборов в США, несправедливые судебные приговоры и не только. О смерти Навального стало известно 16 февраля. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...