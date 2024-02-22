Байден пришел в шок от заявления Трампа о Навальном*

Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным*

22 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) считает странными сравнения Дональда Трампа с Алексеем Навальным Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Президент США Джо Байден отреагировал на заявления американского экс-главы Дональда Трампа, сравнившего самого себя с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Лидер Штатов подчеркнул, что не согласен с этими словами, отметив, что у Трампа не осталось моральных ориентиров. «Некоторые вещи, которые говорит этот парень [Дональд Трамп], я не понимаю, откуда берутся. Например, он сравнивал себя с Алексеем Навальным и говорил, что его преследовали. <…> Кажется, у него осталось очень мало моральных ориентиров», — подчеркнул Джо Байден. Его слова передает ABC News. На днях Дональд Трамп заявил, что смерть Алексея Навального подчеркивает развал США. Тогда он отметил, что штаты находятся в упадке. Его слова связаны с тем, что ранее экс-президент был оштрафован американским судом за ложь в финансовых документах. Тогда Трамп заявил, что это символизирует «форму фашизма и коммунизма». Дональд Трамп через несколько дней после смерти Алексея Навального заявил, что это событие заставило его осознать упадок США. Он привел в пример фальсификацию выборов в США, несправедливые судебные приговоры и не только. О смерти Навального стало известно 16 февраля. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден отреагировал на заявления американского экс-главы Дональда Трампа, сравнившего самого себя с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Лидер Штатов подчеркнул, что не согласен с этими словами, отметив, что у Трампа не осталось моральных ориентиров. «Некоторые вещи, которые говорит этот парень [Дональд Трамп], я не понимаю, откуда берутся. Например, он сравнивал себя с Алексеем Навальным и говорил, что его преследовали. <…> Кажется, у него осталось очень мало моральных ориентиров», — подчеркнул Джо Байден. Его слова передает ABC News. На днях Дональд Трамп заявил, что смерть Алексея Навального подчеркивает развал США. Тогда он отметил, что штаты находятся в упадке. Его слова связаны с тем, что ранее экс-президент был оштрафован американским судом за ложь в финансовых документах. Тогда Трамп заявил, что это символизирует «форму фашизма и коммунизма». Дональд Трамп через несколько дней после смерти Алексея Навального заявил, что это событие заставило его осознать упадок США. Он привел в пример фальсификацию выборов в США, несправедливые судебные приговоры и не только. О смерти Навального стало известно 16 февраля. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов