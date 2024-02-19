Трамп неожиданным образом отреагировал на смерть Навального*

Трамп заявил, что смерть Навального* заставила его понять, что США в упадке
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Дональд Трамп назвал американцев «неудачной нацией» Фото:

Смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заставила экс-президента США Дональда Трампа осознать упадок американской стороны. Об этом заявил сам бывший глава государства.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставляет меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. <…> Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку. Мы — нация в упадке, неудачная нация!» — передает слова Дональда Трампа «Лента.ру».

О смерти Навального стало известно 16 февраля. Предполагается, что у оппозиционера оторвался тромб. В данный момент судмедэксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заставила экс-президента США Дональда Трампа осознать упадок американской стороны. Об этом заявил сам бывший глава государства. «Внезапная смерть Алексея Навального заставляет меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. <…> Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку. Мы — нация в упадке, неудачная нация!» — передает слова Дональда Трампа «Лента.ру». О смерти Навального стало известно 16 февраля. Предполагается, что у оппозиционера оторвался тромб. В данный момент судмедэксперты выясняют все обстоятельства произошедшего. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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