Смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заставила экс-президента США Дональда Трампа осознать упадок американской стороны. Об этом заявил сам бывший глава государства.
«Внезапная смерть Алексея Навального заставляет меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. <…> Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку. Мы — нация в упадке, неудачная нация!» — передает слова Дональда Трампа «Лента.ру».
О смерти Навального стало известно 16 февраля. Предполагается, что у оппозиционера оторвался тромб. В данный момент судмедэксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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