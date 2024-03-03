Из окон дома в Карабулаке, где укрываются боевики, повалил белый дым

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, тигр, контртеррористическая операция, кто
Идет активная фаза КТО в Ингушетии Фото:

Белый дым повалил из окон дома, расположенного в городе Карабулак в Ингушетии, где укрываются боевики. Активная фаза контртеррористической операции (КТО) продолжается.

«Сейчас идет зачистка дома, где укрывались боевики в Карабулаке. Из окна повалил белый дым», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что источник возникновения дыма пока неизвестен. В данный момент продолжается активная фаза КТО, заключили в материале.

В Карабулаке введен режим КТО. Оперативный штаб принял это решение в связи с перестрелкой, возникшей с террористами, вероятно связанными с группой, которую пытались задержать в марте 2023 года в Зязиков-Юрте. В настоящее время ведется перестрелка с шестью боевиками. Два боевика были ликвидированы в ходе операции. Террористы предпринимали попытки сбежать через окна дома.

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Белый дым повалил из окон дома, расположенного в городе Карабулак в Ингушетии, где укрываются боевики. Активная фаза контртеррористической операции (КТО) продолжается. «Сейчас идет зачистка дома, где укрывались боевики в Карабулаке. Из окна повалил белый дым», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что источник возникновения дыма пока неизвестен. В данный момент продолжается активная фаза КТО, заключили в материале. В Карабулаке введен режим КТО. Оперативный штаб принял это решение в связи с перестрелкой, возникшей с террористами, вероятно связанными с группой, которую пытались задержать в марте 2023 года в Зязиков-Юрте. В настоящее время ведется перестрелка с шестью боевиками. Два боевика были ликвидированы в ходе операции. Террористы предпринимали попытки сбежать через окна дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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