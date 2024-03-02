В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

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Режим КТО ввели в части города Карабулак Фото:

В части города Карабулак Республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО). Это решение было принято оперативным штабом региона.

«Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия», — говорится в сообщении республиканского оперативного штаба. Уточняется, что операция проводится в границах четырех улиц города: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

По данным «Известий», спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме в Карабулаке. На видео, предоставленном журналистам, слышны выстрелы.

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В части города Карабулак Республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО). Это решение было принято оперативным штабом региона. «Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия», — говорится в сообщении республиканского оперативного штаба. Уточняется, что операция проводится в границах четырех улиц города: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным «Известий», спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме в Карабулаке. На видео, предоставленном журналистам, слышны выстрелы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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