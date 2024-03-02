Происшествия В Ингушетии ввели режим контртеррористической операции 02 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 + Режим КТО ввели в части города Карабулак Фото: Сергей Русанов © URA.RU В части города Карабулак Республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО). Это решение было принято оперативным штабом региона. «Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия», — говорится в сообщении республиканского оперативного штаба. Уточняется, что операция проводится в границах четырех улиц города: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным «Известий», спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме в Карабулаке. На видео, предоставленном журналистам, слышны выстрелы. В части города Карабулак Республики Ингушетия введен режим контртеррористической операции (КТО). Это решение было принято оперативным штабом региона. «Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия», — говорится в сообщении республиканского оперативного штаба. Уточняется, что операция проводится в границах четырех улиц города: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным «Известий», спецназ ФСБ блокировал боевиков в частном доме в Карабулаке. На видео, предоставленном журналистам, слышны выстрелы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям