В Германии увидели знак США о победе России в конфликте с Украиной

Бизнесмен Дотком: отставка Нуланд говорит о завершении конфликта на Украине
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Нуланд запомнится в истории как организатор госпереворота на Украине, заявил Дотком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Увольнение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд является знаком к тому, что конфликт на Украине скоро завершится. Об этом сообщил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу», — написал Дотком в соцсети Х. Он отметил, что в таком случае Запад потерпел поражение, а Россия выиграла.

Кроме того, предприниматель добавил, что проект замгоссекретаря США по прокси-конфликту США на Украине привел к многочисленным жертвам и разрушил страну. Она превратила Киев в западный плацдарм против России. По его словам, Нуланд запомнится в истории в качестве организатора государственного переворота в Киеве.

Замгоссекретаря США Нуланд занимала свою должность с 29 июля по просьбе президента страны Джо Байдена. Позже она заявила, что намерена уйти в отставку. В связи с этим американский глава предложил на этот пост Курта Кэмпбелла. На данный момент он является заместителем помощника президента и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности.

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Увольнение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд является знаком к тому, что конфликт на Украине скоро завершится. Об этом сообщил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу», — написал Дотком в соцсети Х. Он отметил, что в таком случае Запад потерпел поражение, а Россия выиграла. Кроме того, предприниматель добавил, что проект замгоссекретаря США по прокси-конфликту США на Украине привел к многочисленным жертвам и разрушил страну. Она превратила Киев в западный плацдарм против России. По его словам, Нуланд запомнится в истории в качестве организатора государственного переворота в Киеве. Замгоссекретаря США Нуланд занимала свою должность с 29 июля по просьбе президента страны Джо Байдена. Позже она заявила, что намерена уйти в отставку. В связи с этим американский глава предложил на этот пост Курта Кэмпбелла. На данный момент он является заместителем помощника президента и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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