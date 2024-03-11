Мадуро: Запад усилил давление на Россию в преддверии выборов

12 марта 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Европейцы не позволят отправить ни одного солдата на Украину, уверен Мадуро Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Заявления из Европы об отправке военных в зону боевых действий на Украину и поставке дальнобойных вооружений являются частью психологической войны перед предстоящими выборами президента в России. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России президентским выборам. Такие высказывания являются частью психологической войны, но не смогут запугать российский народ и помешать победе Владимира Путина», — сказал Мадуро, передает РИА Новости. Европейцы не позволят отправить ни одного солдата на Украину против России. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. Социологи ожидают, что они станут рекордными по голосам и явке для Путина. Действующий президент РФ может набрать более 80% голосов, что станет рекордом, пишет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон, перешедший к жесткой риторике в отношении России, не находит партнеров для поддержки Киева. Сторонников в вопросах поставки дальнобойных вооружений у него нет. НАТо не планирует отправлять войска на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Макрону следует советоваться с членами альянса перед тем, как делать заявления, касающиеся НАТО или союзников альянса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявления из Европы об отправке военных в зону боевых действий на Украину и поставке дальнобойных вооружений являются частью психологической войны перед предстоящими выборами президента в России. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России президентским выборам. Такие высказывания являются частью психологической войны, но не смогут запугать российский народ и помешать победе Владимира Путина», — сказал Мадуро, передает РИА Новости. Европейцы не позволят отправить ни одного солдата на Украину против России. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. Социологи ожидают, что они станут рекордными по голосам и явке для Путина. Действующий президент РФ может набрать более 80% голосов, что станет рекордом, пишет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон, перешедший к жесткой риторике в отношении России, не находит партнеров для поддержки Киева. Сторонников в вопросах поставки дальнобойных вооружений у него нет. НАТо не планирует отправлять войска на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Макрону следует советоваться с членами альянса перед тем, как делать заявления, касающиеся НАТО или союзников альянса.