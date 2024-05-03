Захарова высмеяла заботливое заявление МИД Британии о войсках на Украине

Захарова напомнила Кэмерону, что от войск НАТО на Украине ничего не останется

03 мая 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Захарову рассмешило заявление представителя МИД Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель МИД Мария Захарова высмеяла сегодняшнее заявление МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об опасности отправки войск НАТО на Украину. Свой комментарий она оставила в соцсети. «Британский мининдел Кэмерон: „Отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости“. Забыл добавить „потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев“», — написала Мария Захарова, дополнив слова Дэвида Кэмерона. Пост опубликован в telegram-канале представителя МИД России. Ранее МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине. Дэвид Кэмерон заявил, что он бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. Он подчеркнул, что Британия сама отправит солдат на Украину и НАТО незачем это делать военно-политическому блоку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель МИД Мария Захарова высмеяла сегодняшнее заявление МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об опасности отправки войск НАТО на Украину. Свой комментарий она оставила в соцсети. «Британский мининдел Кэмерон: „Отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости“. Забыл добавить „потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев“», — написала Мария Захарова, дополнив слова Дэвида Кэмерона. Пост опубликован в telegram-канале представителя МИД России. Ранее МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине. Дэвид Кэмерон заявил, что он бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. Он подчеркнул, что Британия сама отправит солдат на Украину и НАТО незачем это делать военно-политическому блоку.