Захарова высмеяла заботливое заявление МИД Британии о войсках на Украине

Захарова напомнила Кэмерону, что от войск НАТО на Украине ничего не останется
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарову рассмешило заявление представителя МИД Британии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представитель МИД Мария Захарова высмеяла сегодняшнее заявление МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об опасности отправки войск НАТО на Украину. Свой комментарий она оставила в соцсети.

«Британский мининдел Кэмерон: „Отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости“. Забыл добавить „потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев“», — написала Мария Захарова, дополнив слова Дэвида Кэмерона. Пост опубликован в telegram-канале представителя МИД России.

Ранее МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине. Дэвид Кэмерон заявил, что он бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. Он подчеркнул, что Британия сама отправит солдат на Украину и НАТО незачем это делать военно-политическому блоку.

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Представитель МИД Мария Захарова высмеяла сегодняшнее заявление МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об опасности отправки войск НАТО на Украину. Свой комментарий она оставила в соцсети. «Британский мининдел Кэмерон: „Отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости“. Забыл добавить „потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев“», — написала Мария Захарова, дополнив слова Дэвида Кэмерона. Пост опубликован в telegram-канале представителя МИД России. Ранее МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине. Дэвид Кэмерон заявил, что он бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. Он подчеркнул, что Британия сама отправит солдат на Украину и НАТО незачем это делать военно-политическому блоку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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