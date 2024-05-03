Захарова высмеяла заботливое заявление МИД Британии о войсках на Украине

Представитель МИД Мария Захарова высмеяла сегодняшнее заявление МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об опасности отправки войск НАТО на Украину. Свой комментарий она оставила в соцсети.
«Британский мининдел Кэмерон: „Отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости“. Забыл добавить „потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев“», — написала Мария Захарова, дополнив слова Дэвида Кэмерона. Пост опубликован в telegram-канале представителя МИД России.
Ранее МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине. Дэвид Кэмерон заявил, что он бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. Он подчеркнул, что Британия сама отправит солдат на Украину и НАТО незачем это делать военно-политическому блоку.
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