Илон Маск раскрыл правду об инопланетянах

Илон Маск не знает о жизни на других планетах Фото: depositphotos.com

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части галактики инопланетян не существует. Об этом он рассказал во время презентации новой ракеты Starship.

«Возможно, что там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков», — приводит слова миллиардера «Газета Кемерова». Маск отметил, что не знает о жизни на других планетах.

Ранее ученые Калифорнийского технологического института показали, как видят Землю на других планетах на расстоянии в несколько световых лет.