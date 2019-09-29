Илон Маск раскрыл правду об инопланетянах

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Клипарт depositphotos.com, космос, земля, астрономия, планеты, марс
Илон Маск не знает о жизни на других планетахФото: depositphotos.com

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части галактики инопланетян не существует. Об этом он рассказал во время презентации новой ракеты Starship.

«Возможно, что там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков», — приводит слова миллиардера «Газета Кемерова». Маск отметил, что не знает о жизни на других планетах.

Ранее ученые Калифорнийского технологического института показали, как видят Землю на других планетах на расстоянии в несколько световых лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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