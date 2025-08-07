Жителей российского города предупредили об аномальной 45-градусной жаре

В Москве в ближайшие годы возможна аномальная жара до +45 градусов. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме. То есть не 40-градусная жара, а 45-градусная», — отметил Карнаухов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, при такой погоде осадков может не быть до двух месяцев.
Ученый подчеркнул, что к таким климатическим изменениям нужно готовиться заранее: создавать просеки в лесах и заниматься бывшими торфяниками. В случае серьезной жары и пожаров концентрация угарного газа в воздухе может стать опасной для жизни.
Ранее эксперты отмечали, что за последние 50 лет средняя температура в России уже повысилась примерно на два градуса, и в ближайшие полвека ожидается дальнейшее потепление на два-три градуса. Такие изменения климата сопровождаются не только периодами жары, но и переменчивостью погоды, что связано с особенностями атмосферных процессов и ускоренным ростом температуры в Арктике.
