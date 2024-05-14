Ушаков: Си Цзиньпин посетит Казань на саммите ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин передаст председателю Китая Си Цзиньпину приглашение посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Путин передаст приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. Есть предварительное согласие, что Си Цзиньпин приедет», — заявил Ушаков на брифинге, который посвящен поездке Путина в Китай. Слова Ушакова передает корреспондент URA.RU.
Помощник президента добавил, что саммит может предоставить возможность продолжить обмен мнениями между главой РФ и Си Цзиньпином. Он также поможет решить вопросы взаимодействие стран в рамках ШОС. Также Ушаков отметил, что председательство в организации после саммита перейдет КНР.
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