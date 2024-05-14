Ушаков: Си Цзиньпин посетит Казань на саммите ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани по приглашению Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин передаст председателю Китая Си Цзиньпину приглашение посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Путин передаст приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. Есть предварительное согласие, что Си Цзиньпин приедет», — заявил Ушаков на брифинге, который посвящен поездке Путина в Китай. Слова Ушакова передает корреспондент URA.RU.

Помощник президента добавил, что саммит может предоставить возможность продолжить обмен мнениями между главой РФ и Си Цзиньпином. Он также поможет решить вопросы взаимодействие стран в рамках ШОС. Также Ушаков отметил, что председательство в организации после саммита перейдет КНР.

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Президент РФ Владимир Путин передаст председателю Китая Си Цзиньпину приглашение посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Путин передаст приглашение посетить саммит БРИКС в Казани. Есть предварительное согласие, что Си Цзиньпин приедет», — заявил Ушаков на брифинге, который посвящен поездке Путина в Китай. Слова Ушакова передает корреспондент URA.RU. Помощник президента добавил, что саммит может предоставить возможность продолжить обмен мнениями между главой РФ и Си Цзиньпином. Он также поможет решить вопросы взаимодействие стран в рамках ШОС. Также Ушаков отметил, что председательство в организации после саммита перейдет КНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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