«Серый кардинал мирового правительства» вспомнил о разговоре с Путиным о русской душе

Президент России Владимир Путин еще в 2019 году указал основателю, исполнительному председателю Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусу Швабу на историческую разницу между Россией и Европой. Об этом президент Давосского форума рассказал пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) по телефону во время телефонного розыгрыша.
«Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с (бравшим у него интервью журналистом) Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия — не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У России своя идентичность, своя душа, своя история и так далее», — сообщил Шваб. Запись разговора опубликована в их
Он также сообщил, что знает Путина с 1993 года. По его словам, они познакомились, когда глава РФ был на посту заместителя мэра Санкт-Петербурга.
Клаус Шваб — основатель и руководитель Всемирного экономического форума, одного из самых престижных международных собраний. В возрасте 85 лет этот миллионер является одним из наиболее влиятельных людей на планете. Его роль в обществе даже заставляет некоторых считать его главой «мирового правительства» или, по крайней мере, «серым кардиналом».
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