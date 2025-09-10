В Херсонской области введен режим ЧС из-за засухи

Причиной введения режима ЧС стала затяжная засуха
Причиной введения режима ЧС стала затяжная засуха

В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо.

«В Херсонской области введён режим ЧС в агропромышленном комплексе», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Причиной введения режима ЧС стала затяжная засуха.

Согласно подписанному указу, режим чрезвычайной ситуации распространяется на следующие муниципальные округа:

  • Алешкинский;
  • Верхнерогачикский;
  • Скадовский;
  • Голопристанский;
  • Нижнесерогозский;
  • Каланчакский;
  • Горностаевский.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения региональных властей. В течение 30 дней с момента введения режима жители и сельскохозяйственные предприятия пострадавших округов могут подать заявление в администрацию своего муниципального округа. Это необходимо для официальной фиксации гибели посевов сельскохозяйственных культур.

