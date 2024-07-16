Общество Семьям погибших участников СВО будут давать торговые автоматы для бизнеса «Доброе кофе» будет давать торговые автоматы семьям погибших участников СВО 16 июля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 + «Доброе кофе» будет дарить торговые автоматы для бизнеса семьям погибших участников СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Семьям участников специальной военной операции на Украине, погибшим или получившим ранения во время исполнения воинского долга, могут подарить торговые автоматы и стартовый набор сырья в рамках проекта «Доброе кофе». Об этом сообщили организаторы проекта. «Проект „Доброе кофе“ создан для семей участников специальной военной операции, погибших или получивших увечья во время исполнения воинского долга. Теряя основного кормильца, они сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, решить которые предлагается путем предоставления семьям инструментов для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода», — поделились с ТАСС в сообщении. Также участников проекта «Доброе кофе» обучат основам предпринимательской деятельности, помогут в регистрации юрлица, безвозмездно предоставят вендинговые аппараты и стартовый набор сырья. Помимо этого, каждый участник получит дружескую атмосферу, в которой сможет обсудить любые вопросы и получить необходимую помощь. Проект «Доброе кофе» создан специально для семей участников СВО, погибших или получивших увечья. В задачах проекта входит обучение семей, предоставление вендинговых аппаратов, консультация, поддержка и проведение постоянных мониторингов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семьям участников специальной военной операции на Украине, погибшим или получившим ранения во время исполнения воинского долга, могут подарить торговые автоматы и стартовый набор сырья в рамках проекта «Доброе кофе». Об этом сообщили организаторы проекта. «Проект „Доброе кофе“ создан для семей участников специальной военной операции, погибших или получивших увечья во время исполнения воинского долга. Теряя основного кормильца, они сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, решить которые предлагается путем предоставления семьям инструментов для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода», — поделились с ТАСС в сообщении. Также участников проекта «Доброе кофе» обучат основам предпринимательской деятельности, помогут в регистрации юрлица, безвозмездно предоставят вендинговые аппараты и стартовый набор сырья. Помимо этого, каждый участник получит дружескую атмосферу, в которой сможет обсудить любые вопросы и получить необходимую помощь. Проект «Доброе кофе» создан специально для семей участников СВО, погибших или получивших увечья. В задачах проекта входит обучение семей, предоставление вендинговых аппаратов, консультация, поддержка и проведение постоянных мониторингов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям