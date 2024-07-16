16 июля 2024

Япония передаст Украине миллиарды долларов за счет прибыли от активов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Япония передаст Украине миллиарды долларов
Япония передаст Украине миллиарды долларов Фото:

Правительство Японии планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов иен, что эквивалентно примерно 3,3 миллиарда долларов США. Средства будут выделены за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает агентство Kyodo.

«Японские власти прорабатывают механизмы реализации этого плана [передачи Киеву дохода от активов РФ]. Как ожидается, он будет реализован до конца года. Эта сумма составляет около 6% от общего объема помощи, согласованного ранее Группой семи (G7)», — отмечает Kyodo.

Выделенные Японией средства не будут использоваться на военные нужды, а пойдут на восстановление инфраструктуры Украины, сообщает газета. Это решение соответствует общей политике помощи, утвержденной странами G7, заявляет Kyodo.

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Правительство Японии планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов иен, что эквивалентно примерно 3,3 миллиарда долларов США. Средства будут выделены за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает агентство Kyodo. «Японские власти прорабатывают механизмы реализации этого плана [передачи Киеву дохода от активов РФ]. Как ожидается, он будет реализован до конца года. Эта сумма составляет около 6% от общего объема помощи, согласованного ранее Группой семи (G7)», — отмечает Kyodo. Выделенные Японией средства не будут использоваться на военные нужды, а пойдут на восстановление инфраструктуры Украины, сообщает газета. Это решение соответствует общей политике помощи, утвержденной странами G7, заявляет Kyodo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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