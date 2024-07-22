Многодетным семьям могут разрешить покупать автомобиль на маткапитал

В Госдуму внесут законопроект о покупке автомобиля на маткапитал
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
В Госдуму внесут законопроект, который позволит многодетным семьям купить отечественный автомобиль на маткапитал Фото:

В Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал на покупку отечественных автомобилей. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля», — говорится в пояснительной записке. Согласно новому законопроекту, машина должна быть отечественного производства, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, передаче в залог или отчуждению иным способом в течение пяти лет после регистрации.

Авторы законопроекта уверены, что его реализация позволит улучшить жизненные условия целевых категорий граждан, а также стимулировать спрос на продукцию российского автопрома, что положительно скажется на экономике страны. «Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки. <…> Автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье — хорошее подспорье и насущная необходимость», — добавил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что многодетным россиянам особое внимание уделят в нацпроекте «Семья». Отдельно он рассказал о продолжении программы материнского капитала и сохранение в стране действующих социальных мер. С 2026 года предусмотрят ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, пишет «360.ru».

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В Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал на покупку отечественных автомобилей. Документ есть в распоряжении РИА Новости. «Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля», — говорится в пояснительной записке. Согласно новому законопроекту, машина должна быть отечественного производства, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, передаче в залог или отчуждению иным способом в течение пяти лет после регистрации. Авторы законопроекта уверены, что его реализация позволит улучшить жизненные условия целевых категорий граждан, а также стимулировать спрос на продукцию российского автопрома, что положительно скажется на экономике страны. «Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки. <…> Автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье — хорошее подспорье и насущная необходимость», — добавил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что многодетным россиянам особое внимание уделят в нацпроекте «Семья». Отдельно он рассказал о продолжении программы материнского капитала и сохранение в стране действующих социальных мер. С 2026 года предусмотрят ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, пишет «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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