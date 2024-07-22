Многодетным семьям могут разрешить покупать автомобиль на маткапитал

В Госдуму внесут законопроект о покупке автомобиля на маткапитал

22 июля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесут законопроект, который позволит многодетным семьям купить отечественный автомобиль на маткапитал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал на покупку отечественных автомобилей. Документ есть в распоряжении РИА Новости. «Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля», — говорится в пояснительной записке. Согласно новому законопроекту, машина должна быть отечественного производства, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, передаче в залог или отчуждению иным способом в течение пяти лет после регистрации. Авторы законопроекта уверены, что его реализация позволит улучшить жизненные условия целевых категорий граждан, а также стимулировать спрос на продукцию российского автопрома, что положительно скажется на экономике страны. «Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки. <…> Автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье — хорошее подспорье и насущная необходимость», — добавил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что многодетным россиянам особое внимание уделят в нацпроекте «Семья». Отдельно он рассказал о продолжении программы материнского капитала и сохранение в стране действующих социальных мер. С 2026 года предусмотрят ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, пишет «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал на покупку отечественных автомобилей. Документ есть в распоряжении РИА Новости. «Проект федерального закона… разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля», — говорится в пояснительной записке. Согласно новому законопроекту, машина должна быть отечественного производства, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, передаче в залог или отчуждению иным способом в течение пяти лет после регистрации. Авторы законопроекта уверены, что его реализация позволит улучшить жизненные условия целевых категорий граждан, а также стимулировать спрос на продукцию российского автопрома, что положительно скажется на экономике страны. «Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки. <…> Автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье — хорошее подспорье и насущная необходимость», — добавил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что многодетным россиянам особое внимание уделят в нацпроекте «Семья». Отдельно он рассказал о продолжении программы материнского капитала и сохранение в стране действующих социальных мер. С 2026 года предусмотрят ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, пишет «360.ru».