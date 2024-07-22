«Единая Россия» выдвинула 1,9 тысячи кандидатов на основных выборах в стране

22 июля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев особо отметил участие ветеранов спецоперации в региональных выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти две тысячи кандидатов выдвинула партия «Единая Россия» на основные региональные выборы, которые состоятся осенью этого года. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. «На основных выборах осенью разыгрывается 1 299 мандатов депутатов и замещаются главы различного уровня. От партии выдвинуты 1890 кандидатов. Из них больше всего — по уровню заксобраний», — отметил Владимир Якушев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Процесс выдвижения кандидатов шел полтора месяца. Он начался с выдвижения кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга и завершился выдвижением кандидатов в депутаты Тульской гордумы. Это произошло 19 июля. Якушев отметил, что на уровне законодательных собраний в регионах будет разыграно 659 мандатов. Партия выдвинула 1092 кандидата. 770 было выдвинуто на выборы в гордумы, во время выборов будут замещены 610 мандатов. Также в трех регионах пройдут довыборы в Госдуму, один кандидат идет от партии, второй поддержан, уточнил Якушев. Еще партия представила кандидатов на посты глав городов Абакан и Анадырь, а также выдвинула 24 кандидата на выборы высших должностных лиц регионов. В четырех субъектах РФ выборы на эти посты будут проходить через голосование депутатов региональных парламентов, где партия представит свои кандидатуры. «Мы планируем обновление нашего депутатского корпуса не менее на 70%. Действующих депутатов среди кандидатов от партии всего 30%. Важное нововведение этого года — все победители предварительного голосования должны присоединиться к команде «Единой России», — добавил Якушев. По его словам, сейчас 53% кандидатов являются членами партии, остальные поддерживают «Единую Россию». Среди кандидатов много молодежи — 15%, а женщин — 30%. Есть также представителей социальных сфер и общественные деятели — более 40%. В выборах будет участвовать и ветераны СВО. Их число по сравнению с прошлым годом увеличилось в четыре раза. Это означает, что российские военные хотят быть полезными не только на поля боя, но и в политической жизни страны, особо отметил врио секретаря генсовета партии. Единый день голосования в России назначен на 8 сентября. В части регионов будет действовать система дистанционного голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти две тысячи кандидатов выдвинула партия «Единая Россия» на основные региональные выборы, которые состоятся осенью этого года. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. «На основных выборах осенью разыгрывается 1 299 мандатов депутатов и замещаются главы различного уровня. От партии выдвинуты 1890 кандидатов. Из них больше всего — по уровню заксобраний», — отметил Владимир Якушев. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Процесс выдвижения кандидатов шел полтора месяца. Он начался с выдвижения кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга и завершился выдвижением кандидатов в депутаты Тульской гордумы. Это произошло 19 июля. Якушев отметил, что на уровне законодательных собраний в регионах будет разыграно 659 мандатов. Партия выдвинула 1092 кандидата. 770 было выдвинуто на выборы в гордумы, во время выборов будут замещены 610 мандатов. Также в трех регионах пройдут довыборы в Госдуму, один кандидат идет от партии, второй поддержан, уточнил Якушев. Еще партия представила кандидатов на посты глав городов Абакан и Анадырь, а также выдвинула 24 кандидата на выборы высших должностных лиц регионов. В четырех субъектах РФ выборы на эти посты будут проходить через голосование депутатов региональных парламентов, где партия представит свои кандидатуры. «Мы планируем обновление нашего депутатского корпуса не менее на 70%. Действующих депутатов среди кандидатов от партии всего 30%. Важное нововведение этого года — все победители предварительного голосования должны присоединиться к команде «Единой России», — добавил Якушев. По его словам, сейчас 53% кандидатов являются членами партии, остальные поддерживают «Единую Россию». Среди кандидатов много молодежи — 15%, а женщин — 30%. Есть также представителей социальных сфер и общественные деятели — более 40%. В выборах будет участвовать и ветераны СВО. Их число по сравнению с прошлым годом увеличилось в четыре раза. Это означает, что российские военные хотят быть полезными не только на поля боя, но и в политической жизни страны, особо отметил врио секретаря генсовета партии. Единый день голосования в России назначен на 8 сентября. В части регионов будет действовать система дистанционного голосования.