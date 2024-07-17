Минобороны показало кадры взятия в плен бойцов ВСУ: карта СВО на 17 июля

Штурмовые подразделения «Севера» захватили позиции, взяв в плен боевиков ВСУ

17 июля 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

Российские войска захватили позиции ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные зачистили позиции Вооруженных сил Украины. В результате захвата вражеской территории в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север», некоторые военнослужащие ВСУ взяты в плен. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Взятие в плен солдат ВСУ Штурмовые подразделения группировки войск «Север» обнаружили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, применяя разведывательные беспилотные аппараты. В результате операции украинские солдаты были взяты в плен. Минобороны РФ предоставило кадры, демонстрирующие захват украинских позиций. Украинские войска были окружены в Красногоровке ВС РФ окружили группировку солдат ВСУ в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах региона. По словам собеседника ТАСС, путей отхода у солдат противника осталось крайне мало. «Солнцепеки» и продвижение ВДВ На Ореховском направлении Запорожского фронта тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поддерживают продвижение штурмовых подразделений ВДВ. Об этом сообщили «Военкоры русской весны». Отмечается, что эффективность операций с использованием данного типа вооружения повышается за счет ночных действий. Как отметили в Минобороны РФ, работа с «Солнцепеком» наиболее безопасна для российских военных именно в данное время суток. Прорыв в Лозоватоское и Новоселовке Подразделения группировки войск «Центр» успешно прорвались в населенный пункт Лозоватское и заняли большую часть поселка на Авдеевско-Покровском направлении. Об этом сообщили «Военкоры русской весны». Успехи ВС РФ также отмечены и в Новоселовке, где большая часть поселка взята под контроль, а боевики ВСУ взяты в плен. Переход ВС РФ через канал «Северский Донец-Донбасс» Российские войска продолжают наступление на фланге Часов Яра, вытеснив ВСУ из Калиновки. Сейчас там проводится зачистка. Об этом сообщили «Военкоры русской весны». Там же отметили, что подразделения ивановской дивизии ВДВ прорвали линию обороны противника, перешли канал «Северский Донец-Донбасс» и закрепились на новых позициях. Уничтожение БПЛА и пунктов управления Группировка «Запад» сообщила об уничтожении 16 пунктов управления беспилотников (БПЛА) ВСУ и 4 БПЛА, включая две «Лелеки-100», «Фурию» и «Колумбия». Потери противника составили до 545 боевиков и 25 единиц вооружения и техники. Уничтожение артиллерийских орудий НАТО Военнослужащие группировки «Восток» из Бурятии успешно уничтожили большую часть артиллерийских орудий НАТО на времевском участке фронта. Об этом ТАСС сообщил старший офицер батареи САУ «Гиацинт» с позывным Зея. По его словам, большая часть натовского вооружения на направлении выбита, их остались лишь единицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные зачистили позиции Вооруженных сил Украины. В результате захвата вражеской территории в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север», некоторые военнослужащие ВСУ взяты в плен. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Штурмовые подразделения группировки войск «Север» обнаружили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, применяя разведывательные беспилотные аппараты. В результате операции украинские солдаты были взяты в плен. Минобороны РФ предоставило кадры, демонстрирующие захват украинских позиций. ВС РФ окружили группировку солдат ВСУ в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах региона. По словам собеседника ТАСС, путей отхода у солдат противника осталось крайне мало. На Ореховском направлении Запорожского фронта тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поддерживают продвижение штурмовых подразделений ВДВ. Об этом сообщили «Военкоры русской весны». Отмечается, что эффективность операций с использованием данного типа вооружения повышается за счет ночных действий. Как отметили в Минобороны РФ, работа с «Солнцепеком» наиболее безопасна для российских военных именно в данное время суток. Подразделения группировки войск «Центр» успешно прорвались в населенный пункт Лозоватское и заняли большую часть поселка на Авдеевско-Покровском направлении. Об этом сообщили «Военкоры русской весны». Успехи ВС РФ также отмечены и в Новоселовке, где большая часть поселка взята под контроль, а боевики ВСУ взяты в плен. Российские войска продолжают наступление на фланге Часов Яра, вытеснив ВСУ из Калиновки. Сейчас там проводится зачистка. Об этом сообщили «Военкоры русской весны». Там же отметили, что подразделения ивановской дивизии ВДВ прорвали линию обороны противника, перешли канал «Северский Донец-Донбасс» и закрепились на новых позициях. Группировка «Запад» сообщила об уничтожении 16 пунктов управления беспилотников (БПЛА) ВСУ и 4 БПЛА, включая две «Лелеки-100», «Фурию» и «Колумбия». Потери противника составили до 545 боевиков и 25 единиц вооружения и техники. Военнослужащие группировки «Восток» из Бурятии успешно уничтожили большую часть артиллерийских орудий НАТО на времевском участке фронта. Об этом ТАСС сообщил старший офицер батареи САУ «Гиацинт» с позывным Зея. По его словам, большая часть натовского вооружения на направлении выбита, их остались лишь единицы.