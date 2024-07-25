Внук Пугачевой три года не платил за парковку

Уехавший в Америку внук Пугачевой задолжал коммунальщикам 41 тысячу рублей

25 июля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Никита Пресняков должен коммунальным службам более 41 тысячи рублей за три года парковки в центре Москвы Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевы Никита Пресняков, уехавший в Америку, три года не платил за парковочное место в центре Москвы. Теперь он должен коммунальным службам более 41 тысячи рублей. «Сын Орбакайте и Преснякова оставлял свой Lexus с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Именно здесь до недавнего времени жил наследник примадонны. <…> Зачем тратиться на платное тачкоместо, подумал Никита, и скопил долг в 41 222 рубля», — пишет telegram-канал Mash . ГБУ «Жилищник Мещанского района» обратились в суд, однако на письма и претензии сын эстрадной певицы Кристины Орбакайте не отвечает и на связь не выходит. Примерно два года назад Никита Пресняков переехал в Нью-Йорк на Манхэттен. В США он снимает клипы местным звездам. Ранее Пресняков-младший говорил, что скучает по России, но возвращаться не планирует. По словам второй бабушки мужчины вокалистки ВИА «Самоцветы» Елены Пресняковой, Никита не вернется, так как на родине «на него набросятся», пишет «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевы Никита Пресняков, уехавший в Америку, три года не платил за парковочное место в центре Москвы. Теперь он должен коммунальным службам более 41 тысячи рублей. «Сын Орбакайте и Преснякова оставлял свой Lexus с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Именно здесь до недавнего времени жил наследник примадонны. <…> Зачем тратиться на платное тачкоместо, подумал Никита, и скопил долг в 41 222 рубля», — пишет telegram-канал Mash. ГБУ «Жилищник Мещанского района» обратились в суд, однако на письма и претензии сын эстрадной певицы Кристины Орбакайте не отвечает и на связь не выходит. Примерно два года назад Никита Пресняков переехал в Нью-Йорк на Манхэттен. В США он снимает клипы местным звездам. Ранее Пресняков-младший говорил, что скучает по России, но возвращаться не планирует. По словам второй бабушки мужчины вокалистки ВИА «Самоцветы» Елены Пресняковой, Никита не вернется, так как на родине «на него набросятся», пишет «360.ru».