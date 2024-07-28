Западных диджеев обвинили в связях с Кремлем из-за их участия в концертах в РФ

Западные диджеи подверглись критике за свои выступления на концертах в России. Украинские активисты обвиняют их в том, что они способствуют «нормализации» восприятия спецоперации на Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
«Известные западные диджеи продолжают выступать на фестивалях электронной музыки в России летом 2024 года и занимаются нормализацией отношения к спецоперации на Украине», — говорится в материале со ссылкой на слова украинских активистов. Там добавили, что одним из наиболее заметных мероприятий стал фестиваль Outline, который проходил с 18 по 22 июля на берегу реки Дубна, находящейся примерно в 90 километрах от Москвы.
На фестивале толпа веселилась на фоне заката, в окружении деревьев и под яркими арт-инсталляциями, под музыку от немецких, американских и французских диджеев. Как отмечает The Guardian, это событие могло бы выглядеть как типичный европейский летний фестиваль, но проходило всего в четырех часах езды от Кремля.
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